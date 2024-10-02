Єдиний у своєму роді: на продаж виставили ретросуперкар Ferrari за 9 мільйонів (фото)

Кабріолет Ferrari 612 TR Teppista нагадує модель Testa Rossa 1958 року, проте має велике антикрило, обвіс і сучасну "начинку". Під капотом суперкара встановлено 5,7-літровий V12.

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У Дубаї виставили на продаж унікальний Ferrari 612 TR Teppista. Суперкар коштує понад 9 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Dubi Cars.

Суперкар отримав обвіс і велике антикрило

Суперкар збудували на базі чотиримысного купе Ferrari 612 Scaglietti. Своїм дизайном він нагадує знаменитий Ferrari Testa Rossa 1958 року, проте на 75 см довший за нього. У нього низький силует, виражені крила та круглі фари, а лобове скло досить невелике.

Салон обшили блакитною шкірою

Водночас, кабріолет Ferrari 612 TR Teppista отримав сучасні карбонові обвіс та антикрило. Також встановлені легко сплавні диски HRE.

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Салон Ferrari 612 Scaglietti змінився не так сильно – його обшили дорогою синьою шкірою з контрастними жовтими швами та прибрали задны сидіння. Крім того, встановлена сучасна акустична система від Audison.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V12

Суперкар Ferrari 612 TR Teppista оснащений 5,7-літровим V12. У стандартному Ferrari 612 Scaglietti він розвиває 540 сил, а в парі з ним працює 6-ступінчаста роботизована КПП. Пробіг автомобіля становить 25,3 тис. км.

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