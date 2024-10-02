Единственный в своем роде: на продажу выставили ретросуперкар Ferrari за 9 миллионов (фото)
Кабриолет Ferrari 612 TR Teppista напоминает модель Testa Rossa 1958 года, однако имеет большое антикрыло, обвес и современную "начинку". Под капотом суперкара установлен 5,7-литровый V12.
В Дубае выставили на продажу уникальный Ferrari 612 TR Teppista. Суперкар стоит более 9 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Dubi Cars.
Суперкар построили на базе четырехмысного купе Ferrari 612 Scaglietti. Своим дизайном он напоминает знаменитый Ferrari Testa Rossa 1958 года, однако на 75 см длиннее его. У него низкий силуэт, выраженные крылья и круглые фары, а лобовое стекло довольно небольшое.
В то же время, кабриолет Ferrari 612 TR Teppista получил современные карбоновые обвес и антикрыло. Также установлены легкосплавные диски HRE.Важно
Салон Ferrari 612 Scaglietti изменился не так сильно — его обшили дорогой синей кожей с контрастными желтыми швами и убрали задние сиденья. Кроме того, установлена современная акустическая система от Audison.
Суперкар Ferrari 612 TR Teppista оснащен 5,7-литровым V12. В стандартном Ferrari 612 Scaglietti он развивает 540 сил, а в паре с ним работает 6-ступенчатая роботизированная КПП. Пробег автомобиля составляет 25,3 тыс. км.
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