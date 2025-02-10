Драконы и бабушки в кабриолете: лучшая автомобильная реклама на "Супербоул-2025" (видео)

"Супербоул-2025" не обошелся без оригинальной рекламы автомобилей и аксессуаров к ним. В видео снялись известные голливудские актеры.

Related video

Финал Национальной футбольной лиги, также известный, как "Супербоул" традиционно славится яркой рекламой в перерыве. Специально к этому матчу по американскому футболу выпускают интересные ролики и автопроизводители здесь не пасут задних. Фокус расскажет об автомобильной рекламе на "Супербоул-2025".

В этом году автомобильных и касающихся авто роликов "Супербоул" оказалось не так уж и много. Зато в них снялись звезды Голливуда.

Гаррисон Форд и Jeep

В рекламном ролике Jeep снялся Харрисон Форд. Звезда "Звездных войн" и "Индианы Джонса" рассказывает о свободе и о том, что настоящие герои встречаются в реальной жизни, а не в кино.

Пикапы, медведи, драконы

В рекламе пикапов Ram главную роль сыграл актер Глен Пауэлл, известный по фильму "Топ Ган: Мейверик". В видео выбухает вулкан, появляются медведи и дракон.

Пенсионерки в кабриолете

Производитель автомобильных аксессуаров WeatherTech в своем видео показал зажигательных пожилых женщин, которые наслаждаются жизнью в роскошном кабриолете Lincoln Contrinental 60-х годов.

Важно

Старый 57-летний Chevrolet звезды "Форсажа" продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Звезды "Форсажа"

Вин Дизель, Мишель Родригез и Лудакрис потроллили сами себя, снявшись в рекламе мороженого, которая пародирует фильмы "Форсаж". Актеры неспешно катаются в винтажном Chevrolet Camaro 1969 года.

Ранее Фокус рассказывал, что самое дорогое авто всех времен за $142 миллиона заметили на дорогах.

Также мы писали о самом мощном в мире универсале в Киеве.