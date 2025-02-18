Кінотеатр у вітальні: новий лазерний проектор забезпечить 3D-ефект без окулярів (відео)

Лазерний проектор Black Warrior забезпечує яскравість 3000 люмен, контрастність 15000:1, а також функції автоматичного фокусування, 3D і караоке.

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Стартап із Гонконгу представив лазерний 4К-проектор Black Warrior, який обіцяє два режими 3D-перегляду, зокрема без спеціальних окулярів. Характеристики проектора вказані на краудфандинговому майданчику Kickstarter.

Проектор Black Warrior

Повідомляється, що Black Warrior отримав RGB-лазер від Osram, що забезпечує яскравість 3000 люмен. Заявлена контрастність проектора — 15000:1. Технологія локального затемнення інтелектуально управляє світлом по всьому екрану, підвищуючи контрастність і зберігаючи деталі як у темних, так і в яскравих областях.

На відміну від традиційних проекторів, Black Warrior підтримує активні 3D-окуляри. Крім того, використовуючи передові технології оптичного оброблення, як-от лінзові матриці та екрани паралакса, проектор може забезпечити 3D-ефект без використання окулярів.

"Забудьте про клопоти складних налаштувань — просто під'єднайтеся і насолоджуйтеся безшовним 3D-досвідом, чи дивитеся ви фільм, чи граєте в ігри. Завдяки поліпшеній глибині та кришталево чистій чіткості Black Warrior втілює в життя повний 3D-кінематографічний досвід просто у вашій вітальні", — йдеться в описі до продукту.

Проектор Black Warrior Фото: Скриншот

Black Warrior отримав функцію автоматичного фокусування, яка забезпечує чітке зображення без необхідності ручного налаштування. Також є функція автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень, яка автоматично виявляє та виправляє будь-які спотворення зображення, спричинені розміщенням проекторів під кутом. Це дає змогу проектувати зображення як на екран, так і на стіну або стелю.

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Система вентиляторів із трьома турбінами, теплові трубки з міді F8 мм і високоефективні теплові ребра забезпечують оптимальне розсіювання тепла, зберігаючи рівень шуму проектора на рівні 28 дБ. Завдяки моніторингу температури в реальному часі система інтелектуально регулює швидкість обертання вентилятора, підтримуючи тиху та стабільну роботу.

Black Warrior швидко адаптується до будь-якого середовища завдяки гнучкій системі кріплень. Проектор можна розмістити на столі, на підлозі або під стелею. Продукт оснащений портами HDMI, USB, аудіо, LAN, а також підтримує бездротову потокову передачу. Також є вбудована функція караоке.

"Незалежно від того, чи встановлюєте ви його в затишній кімнаті, чи у великому домашньому кінотеатрі, Black Warrior легко адаптується до вашого простору, забезпечуючи захопливі розваги кінематографічної якості щоразу", — стверджує виробник.

Нагадаємо, компанія Nebula представила нову модель проектора під назвою Cosmos 4K SE, здатну видавати зображення розміром 200 дюймів.

Своєю чергою компанія Fujifilm анонсувала ультракороткофокусний 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащений єдиним у галузі двовісним об'єктивом, який складається, що обертається, двовісний об'єктив, що обертається.