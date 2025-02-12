Краще за телевізор: новий гібридний 4К-проектор перетворить будинок на кінотеатр (фото)

Проектор Cosmos 4K SE об'єднує світлодіодні та лазерні джерела світла, які забезпечують яскравість 1800 ANSI-люменів.

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Компанія Nebula представила нову модель проектора під назвою Cosmos 4K SE, здатну видавати зображення розміром 200 дюймів. Про можливості проектора розповів оглядач гаджетів Деріл Бакстер на порталі iMore.

Повідомляється, що Cosmos 4K SE підтримує формат 4K Dolby Vision, а технологія HybridBeam об'єднує світлодіодні та лазерні джерела світла, забезпечуючи яскравість 1800 ANSI-люменів і 1,07 мільярда насичених кольорів.

Проектор Cosmos 4K SE Фото: Nebula

Проектор підтримує Google TV, забезпечуючи доступ до більш ніж 10 000 додатків, включно з Netflix і YouTube. Можливість масштабування до 200 дюймів дає змогу проектувати фото та відео на всю стіну, створюючи ефект кінотеатру.

За словами автора, Cosmos 4K SE підходить як для домашнього використання, так і для подорожей. Він може працювати практично в будь-якому місці з рівною поверхнею, а силіконова ручка дає змогу зручно переносити його з місця на місце.

Проектор Cosmos 4K SE Фото: Nebula

"Насправді, я подумую замінити свій телевізор LG C2 і використовувати Cosmos 4K SE постійно. Зручності переміщення його по дому за потреби важко чинити опір", — зазначив оглядач.

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За даними виробника, Cosmos 4K SE інтелектуально адаптується до простору, використовуючи автофокусування в реальному часі, корекцію трапецеїдальних викривлень, автоматичне запобігання перешкодам, підгонку під екран, адаптацію до кольору стін і адаптацію до навколишнього освітлення. Коштує ця модель 1299 доларів.

Нагадаємо, тайванська компанія Optoma представила подвійний лазерний проектор UHZ68LV, який своїми характеристиками може затьмарити багато телевізорів.

Своєю чергою компанія Fujifilm анонсувала ультракороткофокусний 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащений єдиним у галузі двовісним об'єктивом, який складається, що обертається, двовісний об'єктив, що обертається.