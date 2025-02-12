Лучше телевизора: новый гибридный 4К-проектор превратит дом в кинотеатр (фото)

Проектор Cosmos 4K SE объединяет светодиодные и лазерные источники света, которые обеспечивают яркость 1800 ANSI-люменов.

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Компания Nebula представила новую модель проектора под названием Cosmos 4K SE, способную выдавать изображение размером 200 дюймов. О возможностях проектора рассказал обозреватель гаджетов Дэрил Бакстер на портале iMore.

Сообщается, что Cosmos 4K SE поддерживает формат 4K Dolby Vision, а технология HybridBeam объединяет светодиодные и лазерные источники света, обеспечивая яркость 1800 ANSI-люменов и 1,07 миллиарда насыщенных цветов.

Проектор Cosmos 4K SE Фото: Nebula

Проектор поддерживает Google TV, обеспечивая доступ к более чем 10 000 приложений, включая Netflix и YouTube. Возможность масштабирования до 200 дюймов позволяет проецировать фото и видео на всю стену, создавая эффект кинотеатра.

По словам автора, Cosmos 4K SE подходит для домашнего использования, так и для путешествий. Он может работать практически в любом месте с ровной поверхностью, а силиконовая ручка позволяет удобно переносить его с места на место.

Проектор Cosmos 4K SE Фото: Nebula

"На самом деле, я подумываю заменить свой телевизор LG C2 и использовать Cosmos 4K SE постоянно. Удобству перемещения его по дому при необходимости трудно сопротивляться", — отметил обозреватель.

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По данным производителя, Cosmos 4K SE интеллектуально адаптируется к пространству, используя автофокусировку в реальном времени, коррекцию трапецеидальных искажений, автоматическое предотвращение препятствий, подгонку под экран, адаптацию к цвету стен и адаптацию к окружающему освещению. Стоит данная модель 1299 долларов.

Напомним, тайваньская компания Optoma представила двойной лазерный проектор UHZ68LV, который своими характеристиками может затмить многие телевизоры.

В свою очередь компания Fujifilm анонсировала ультракороткофокусный 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащенный единственным в отрасли складывающимся двухосевым вращающимся объективом.