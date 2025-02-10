Бросает вызов лучшим телевизорам: представлен сверхъяркий лазерный проектор (фото)

Проектор UHZ68LV достигает яркости 5000 люменов, что позволит смотреть фильмы на большом экране даже в солнечный день без потери качества.

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Тайваньская компания Optoma представила двойной лазерный проектор UHZ68LV, который своими характеристиками может затмить многие телевизоры. Подробностями поделился сайт New Atlas.

UHZ68LV работает благодаря двойному лазерному источнику света с пиковой яркостью 5000 люменов. Яркость всегда была слабым местом проекторов, из-за которого покупатели чаще выбирали телевизоры. Если изображение на стене или экране недостаточно яркое, то его будет плохо видно при солнечном или хорошем комнатном освещении.

По словам Optoma, их новинка не страдает таким недостатком. Высокая яркость UHZ68LV позволит наслаждаться фильмами, сериалами и спортивными мероприятиями даже днем с четким, красочным и детализированным изображением. Проектор обещает качественную цветопередачу "кинематографического уровня" благодаря 100% охвату гаммы Rec.709, а также 90% цветового пространства DCI-P3.

Проектор Optoma UHZ68LV получил мощный источник света

Модель может проецировать изображения с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) с диагональю до 300 дюймов при проекционном отношении 1,2:1 — 1,92:1. Это означает, что проектор необходимо будет расположить на расстоянии около 12,75 м от поверхности дисплея, чтобы получить максимальный размер изображения.

Воспроизводить быстрые события в 4K, например, футбол или боевики, поможет высокая и адаптивная частота обновления: от 24 Гц до 120 Гц, а снизив разрешение до 1080p можно повысить частоту до 240 Гц. Сообщается, что задержка ввода составляет 8,5 миллисекунд. Процессор PureEngine Ultra повышает цветопередачу, контрастность и детализацию изображения, обеспечивая при этом четкость подвижных сцен.

Режим Filmmaker помогает сохранить "оригинальное видение режиссера". По словам производителя, динамическая контрастность составляет 3,2 млн:1, а также есть поддержка контента HDR10+ в дополнение к Dolby Vision для отличной контрастности, цветопередачи и детализации.

Двойной лазерный проектор Optoma UHZ68LV Фото: Optoma

Горизонтальная и вертикальная коррекция трапецеидальных искажений помогают в настройке, вместе с 1,6-кратным зумом и функцией сдвига объектива для настройки изображения без необходимости перемещения проектора. UHZ68LV также имеет портретный режим для удобного просмотра в TikTok, когда это необходимо. А режимы калибровки ISF доступны для настройки параметров для различных условий просмотра.

UHZ68LV — не "умный" проектор, поэтому его нужно будет подключить к ноутбуку или другому мультимедийному устройству через порты HDMI 2.1 или HDMI 2.0. В то же время, в него встроен порт Ethernet LAN для доступа к интернету, два динамика мощностью по 5 Вт, поддерживающих сквозной проход Dolby Atmos с эффектом погружения, аналоговые/оптические выходы (плюс eARC) для подключения к внешним звуковым системам.

UHZ68LV показали на выставке ISE 2025 в Барселоне и планируют выпустить в Европе в ближайшее время, позиционируя как замену домашнему кинотеатру. В Великобритании он будет стоить £3999 (около 206 тыс. грн). Цена высока даже для европейцев, поэтому не удивительно, что проектор предлагают в первую очередь бизнес-класу.

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