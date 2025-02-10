Кидає виклик найкращим телевізорам: представлено надяскравий лазерний проектор (фото)

Проектор UHZ68LV досягає яскравості 5000 люменів, що дасть змогу дивитися фільми на великому екрані навіть у сонячний день без втрати якості.

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Тайванська компанія Optoma представила подвійний лазерний проектор UHZ68LV, який своїми характеристиками може затьмарити багато телевізорів. Подробицями поділився сайт New Atlas.

UHZ68LV працює завдяки подвійному лазерному джерелу світла з піковою яскравістю 5000 люменів. Яскравість завжди була слабким місцем проекторів, через яке покупці частіше обирали телевізори. Якщо зображення на стіні або екрані недостатньо яскраве, то його буде погано видно при сонячному або хорошому кімнатному освітленні.

За словами Optoma, їхня новинка не страждає таким недоліком. Висока яскравість UHZ68LV дасть змогу насолоджуватися фільмами, серіалами та спортивними заходами навіть удень із чітким, барвистим і деталізованим зображенням. Проектор обіцяє якісну передачу кольору "кінематографічного рівня" завдяки 100% охопленню гами Rec.709, а також 90% колірного простору DCI-P3.

Проектор Optoma UHZ68LV отримав потужне джерело світла

Модель може проектувати зображення з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) з діагоналлю до 300 дюймів при проекційному відношенні 1,2:1 — 1,92:1. Це означає, що проектор необхідно буде розташувати на відстані близько 12,75 м від поверхні дисплея, щоб отримати максимальний розмір зображення.

Відтворювати швидкі події в 4K, наприклад, футбол або бойовики, допоможе висока й адаптивна частота оновлення: від 24 Гц до 120 Гц, а знизивши роздільну здатність до 1080p можна підвищити частоту до 240 Гц. Повідомляється, що затримка введення становить 8,5 мілісекунд. Процесор PureEngine Ultra підвищує передачу кольору, контрастність і деталізацію зображення, забезпечуючи водночас чіткість рухомих сцен.

Режим Filmmaker допомагає зберегти "оригінальне бачення режисера". За словами виробника, динамічна контрастність становить 3,2 млн:1, а також є підтримка контенту HDR10+ на додачу до Dolby Vision для чудової контрастності, передачі кольору та деталізації.

Подвійний лазерний проектор Optoma UHZ68LV Фото: Optoma

Горизонтальна та вертикальна корекція трапецеїдальних викривлень допомагають у налаштуванні, разом із 1,6-кратним зумом і функцією зсуву об'єктива для налаштування зображення без потреби переміщення проєктора. UHZ68LV також має портретний режим для зручного перегляду в TikTok, коли це необхідно. А режими калібрування ISF доступні для налаштування параметрів для різних умов перегляду.

UHZ68LV — не "розумний" проектор, тому його потрібно буде під'єднати до ноутбука або іншого мультимедійного пристрою через порти HDMI 2.1 або HDMI 2.0. Водночас у нього вбудовано порт Ethernet LAN для доступу до інтернету, два динаміки потужністю по 5 Вт, що підтримують наскрізний прохід Dolby Atmos з ефектом занурення, аналогові/оптичні виходи (плюс eARC) для під'єднання до зовнішніх звукових систем.

UHZ68LV показали на виставці ISE 2025 у Барселоні і планують випустити в Європі найближчим часом, позиціонуючи як заміну домашньому кінотеатру. У Великій Британії він коштуватиме £3999 (близько 206 тис. грн). Ціна висока навіть для європейців, тому не дивно, що проектор пропонують насамперед бізнес-класу.

Раніше писали, як правильно вибрати проектор для домашнього використання. Експерти рекомендують враховувати яскравість, розмір зображення, якість звуку та можливості підключення до різних пристроїв.

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