Кинотеатр в гостиной: новый лазерный проектор обеспечит 3D-эффект без очков (видео)

Лазерный проектор Black Warrior обеспечивает яркость 3000 люмен, контрастность 15000:1, а также функции автоматической фокусировки, 3D и караоке.

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Стартап из Гонконга представил лазерный 4К-проектор Black Warrior, который обещает два режима 3D-просмотра, в том числе без специальных очков. Характеристики проектора указаны на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Проектор Black Warrior

Сообщается, что Black Warrior получил RGB-лазер от Osram, обеспечивающий яркость 3000 люмен. Заявленная контрастность проектора – 15000:1. Технология локального затемнения интеллектуально управляет светом по всему экрану, повышая контрастность и сохраняя детали как в темных, так и в ярких областях.

В отличие от традиционных проекторов, Black Warrior поддерживает активные 3D-очки. Кроме того, используя передовые технологии оптической обработки, такие как линзовые матрицы и экраны параллакса, проектор может обеспечить 3D-эффект без использования очков.

"Забудьте о хлопотах сложных настроек — просто подключитесь и наслаждайтесь бесшовным 3D-опытом, смотрите ли вы фильм или играете в игры. Благодаря улучшенной глубине и кристально чистой четкости Black Warrior воплощает в жизнь полный 3D-кинематографический опыт прямо в вашей гостиной", — говорится в описании к продукту.

Проектор Black Warrior Фото: Скриншот

Black Warrior получил функцию автоматической фокусировки, которая обеспечивает четкое изображение без необходимости ручной настройки. Также есть функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений, которая автоматически обнаруживает и исправляет любые искажения изображения, вызванные размещением проекторов под углом. Это позволяет проецировать изображения как на экран, так и на стену или потолок.

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Система вентиляторов с тремя турбинами, тепловые трубки из меди F8 мм и высокоэффективные тепловые ребра обеспечивают оптимальное рассеивание тепла, сохраняя уровень шума проектора на уровне 28 дБ. Благодаря мониторингу температуры в реальном времени система интеллектуально регулирует скорость вращения вентилятора, поддерживая тихую и стабильную работу.

Black Warrior быстро адаптируется к любой среде благодаря гибкой системе креплений. Проектор можно разместить на столе, на полу или под потолком. Продукт оснащен портами HDMI, USB, аудио, LAN, а также поддерживает беспроводную потоковую передачу. Также есть встроенная функция караоке.

"Независимо от того, устанавливаете ли вы его в уютной комнате или в большом домашнем кинотеатре, Black Warrior легко адаптируется к вашему пространству, обеспечивая захватывающие развлечения кинематографического качества каждый раз", — утверждает производитель.

Напомним, компания Nebula представила новую модель проектора под названием Cosmos 4K SE, способную выдавать изображение размером 200 дюймов.

В свою очередь компания Fujifilm анонсировала ультракороткофокусный 4K-проектор FP-ZUH6000, оснащенный единственным в отрасли складывающимся двухосевым вращающимся объективом.