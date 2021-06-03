Страшно смішно. "Молодість" покаже порно-фарс з вчителькою і детектив з жертвопринесеннями

В Україні стартував 50-й кінофестиваль "Молодість". На ньому покажуть 200 фільмів. Фокус запрошує на перегляд двох непересічних стрічок 4 і 5 червня

Незмінний глава кінофоруму "Молодість" Андрій Халпахчі про своє ювілейне дітище сказав: "Це буде фестиваль максимально різноманітних картин. Про людей різних рас і орієнтацій". На глядачів чекають 200 картин у 20 секціях (програма на сайті фестивалю molodist.com). Основний переможець отримає Гран-прі — статуетку "Скіфський олень" і $10 тис.

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Відкриття, закриття та більша частина позаконкурсної програми відбудуться на відкритому майданчику в Києві під Аркою дружби народів. Картини також покажуть в кінотеатрах "Оскар", "Жовтень", мережі "Планета кіно" і Довженко-Центрі.

У журі з наших кінодіячів — двоє, зазначених у Венеції: режисер Валентин Васянович ("Атлантида") і драматург і режисер Наталія Ворожбит ("Погані дороги"). Із зарубіжних майстрів мистецтва — італійський кінокритик Мауріціо Фантоні Міннеллі, бельгійський куратор європейських фестивалів Жюльєт Дюре та голова суддівства, румунський продюсер Ада Соломон ("Поза ембріона").

Розповім про дві картини, які обовʼязково потрібно подивитися, обидві вони стосуються нашої країни.

І сміх і гріх

Перед тим як розповісти про стрічку "Недоречний трах, або Божевільне порно", нагадаю три гучних вітчизняних секс-скандали, суть яких схожа на ту, що показана в цій картині.

Перший — про те, як помічниця голови ЦВК звільнилася через хвилю хейта, викликаного її постом про несправний вібратор, який вона отримала в подарунок від свого хлопця.

Другий трапився в селі Макарівка Попільнянського району. Там народ повстав проти заступника директора місцевої школи, після того як вона прислала своє оголене фото в групу села у Viber. Пізніше 58-річна жінка пояснила, що знімок відправляла дочці, щоб та проконсультувалася з лікарем про медичне втручання, але промахнулася адресатом. У підсумку справа дійшла до суду, який визнав подію дрібним хуліганством, присудивши жінці 51 грн штрафу. Її також розжалували до посади вчительки.

Третя історія стосується виховательки з села Бугаївка Рівненської області. Жінка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі знімок з відпочинку в Туреччині, де вона цілується з чоловіком. Обурення завідувачки дитсадком викликало також те, що 27-річна вихователька позувала в купальнику з келихом шампанського. За таку "аморальну" поведінку її звільнили. Вихователька поновилася через суд, але її знову звільнили.

Це буде фестиваль максимально різноманітних картин — про людей різних рас і орієнтацій арт-директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі

Про подібні ситуації розповідає і трагікомедія "Недоречний трах, або Божевільне порно", але тільки в Румунії. Тут зняте чоловіком еротичне домашнє відео вчительки Емі (Катя Паскаріу) потрапило в Мережу. Його подивилися учні Емі, їх батьки. Попереду збори, які вирішить питання про майбутнє перебування "порноучилки" у престижній школі.

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Звітувати вчительці належить перед батьківським судом у шкільному дворі: в приміщенні не можна, лютує ковід. Обивателів, що печуться про заходи гігієни через коронавірус, не бентежить розводити моральний бруд, обговорюючи "порноролик", злитий в інтернет.

Робота режисера Раду Жуде ("Мені плювати, якщо ми увійдемо в історію як варвари") — черговий шедевр нової румунської хвилі. Це гостросоціальне кіно, замішане на фарсі, викриває подвійні стандарти суспільства.

У нинішньому році фільм завоював "Золотого ведмедя" на Берлінале (демонстрація 4 червня, 18:00, "Жовтень").

Детективно-містичний квест

Фільмом — закриттям "Молодості" став багатостраждальний кінопроект, якому вже пʼять років, — "Егрегор". Але він, безумовно, заслуговує глядацької уваги.

Задумував і починав його знімати режисер Любомир Левицький ("Тіні незабутих предків"). У 2017 році режисер ділився зі мною такими подробицями: "Сценарій готовий. Сюжет "Егрегора" близький до "Коду да Вінчі" або "Ангелів і демонів". Готується змова одній старовинною таємною організацією — "Орденом чорної діадеми". Засновник Ордену має відношення до України, хоча сам не українець і його портрет знаходиться в Луврі. Наслідком їхньої змови став Майдан в Україні".

Я б назвав фільм "Егрегор" детективно-містичним квестом. Тут є ритуальні жертвопринесення, вибухи і погоні режисер Станіслав Капралов

Потім Любомир поміняв сюжет і стилістику фільму: "Сюжет сьогодні такий: боротьба двох таємних орденів за створення сотого егрегора [енергосистеми, що звʼязує групу людей], який змінить свідомість людей планети. Це можна зробити за допомогою особливої дитини, якого викрадають Темні. Звʼязок цієї історії є з нашим Майданом, але не політичний, а езотеричний — ордени використовують енергію, яка виділяється під час революцій в різних країнах, і трансформують її. Якщо в першому варіанті це було ближче до американських фільмів, то зараз це "холодне" кіно, витримане в дусі скандинавських картин".

Однак, недознявши цей фільм, Левицький поїхав в США, де спілкувався з самим Гільєрмо дель Торо і намагався зняти фільм про суїциди серед підлітків під впливом інтернету.

Продюсер картини Сергій Лавренюк ("DZIDZIO Контрабас") закінчив цей проект з іншим режисером — Станіславом Капраловим, який минулого року презентував дебютний трилер "Пік страху" з американо-українською актрисою Оленою Сахно ("Тихоокеанський рубіж 2").

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"Через те, що час минув, лінія Майдану зникла з картини, — розповідає Фокусу Сергій Лавренюк. — Через те що картина унаслідок різних причин так довго робилася і "хлопчик виріс", тепер у нас в центрі історії — чоловік. Але основа сюжету залишилася: боротьба двох таємних Орденів — Темного і Світлого".

Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та США. Бюджет, за словами продюсера, — 47 млн грн.

"Я б назвав наш фільм детективно-містичним квестом, — додає новий режисер картини. — Тут є ритуальні жертвопринесення, вибухи і погоні. Але найбільш незвичайний трюк ми зняли у Львові. Це було падіння героя у високому підʼїзді. Я захотів, щоб камера летіла разом з ним. Цей епізод ми знімали всю ніч: ніякої графіки — каскадер летів паралельно з камерою".

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Що стосується стилістики фільму, то вона знову змінилася, з американської та скандинавської — на англійську.

"Мені здається, що у нас вийшло зробити картину в британській стилістиці з атмосферою, близькою "Третій людині" з Керолом Рідом", — вважає Капралов.

Поживемо побачимо. Головні ролі у фільмі виконали українська актриса Олена Лавренюк та американський актор Омрі Роуз. У фільмі зайнятий і культовий польський актор — 76-річний Даніель Ольбрихський. Стрічку "Егрегор" покажуть 5 червня о 19.00, під час Церемонії нагородження у кінотеатрі під відкритим небом біля столичної Арки дружби народів.