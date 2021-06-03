Страшно смешно. "Молодость" покажет порно-фарс с учительницей и детектив с жертвоприношениями

В Украине стартовал 50-й кинофестиваль "Молодость". На нем покажут 200 фильмов. Фокус приглашает на просмотр двух незаурядных лент 4 и 5 июня

Неизменный глава кинофорума "Молодость" Андрей Халпахчи о своем юбилейном детище сказал: "Это будет фестиваль максимально разнообразных картин. О людях разных рас и ориентаций". Зрителей ждут 200 картин в 20 секциях (программа на сайте фестиваля molodist.com). Основной победитель получит Гран-при — статуэтку "Скифский олень" и $10 тыс.

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Открытие, закрытие и большая часть внеконкурсной программы состоятся на открытой площадке в Киеве под Аркой дружбы народов. Картины также покажут в кинотеатрах "Оскар", "Жовтень", сети "Планета кино" и Довженко-Центре.

В жюри из наших кинодеятелей — двое, отмеченных в Венеции: режиссер Валентин Васянович ("Атлантида") и драматург и режиссер Наталья Ворожбит ("Плохие дороги"). Из зарубежных мастеров искусства — итальянский кинокритик Маурицио Фантони Миннелли, бельгийский куратор европейских фестивалей Жюльет Дюре и председатель судейства, румынский продюсер Ада Соломон ("Поза ­эмбриона").

Расскажу о двух картинах, которые обязательно нужно посмотреть, обе они касаются нашей страны.

И смех и грех

Перед тем как рассказать о ленте "Неуместный трах, или Безумное порно", напомню три громких отечественных секс-скандала, суть которых похожа на ту, что показана в этой картине.

Первый — о том, как помощница председателя ЦИК уволилась из-за волны хейта, вызванного ее постом о неисправном вибраторе, который она получила в подарок от своего парня.

Второй случился в селе Макаровка Попельнянского района. Там народ ополчился против замдиректора местной школы, после того как она прислала свое обнаженное фото в группу села в Viber. Позже 58-летняя женщина объяснила, что снимок отправляла дочери, чтобы та проконсультировалась с врачом о медицинском вмешательстве, но промахнулась адресатом. В итоге дело дошло до суда, который счел произошедшее мелким хулиганством, присудив женщине 51 грн штрафа. Ее также разжаловали до должности учительницы.

Третья история касается воспитательницы из села Бугаевка Ровенской области. Женщина опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с отдыха в Турции, где она целуется с супругом. Возмущение заведующей детсадом вызвало также то, что 27-летняя воспитательница позировала в купальнике с бокалом шампанского. За такое "аморальное" поведение ее уволили. Воспитательница восстановилась через суд, но ее снова уволили.

Это будет фестиваль максимально раз­но­об­раз­ных картин — о людях разных рас и ориентаций арт-директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи

О подобных ситуациях рассказывает и трагикомедия "Неуместный трах, или Безумное порно", но только в Румынии. Здесь снятое мужем эротическое домашнее видео учительницы Эми (Катя Паскариу) попало в Сеть. Его посмотрели ученики Эми, их родители. Впереди собрание, которое решит вопрос о дальнейшем пребывании "порноучилки" в престижной школе.

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Отчитываться учительнице предстоит перед родительским судом в школьном дворе: в помещении нельзя, свирепствует ковид. Обывателей, пекущихся о мерах гигиены из-за коронавируса, не смущает разводить моральную грязь, обсуждая "порноролик", слитый в интернет.

Работа режиссера Раду Жуде ("Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары") — очередной шедевр новой румынской волны. Это остросоциальное кино, замешанное на фарсе, разоблачает двойные стандарты общества.

В нынешнем году фильм завоевал "Золотого медведя" на Бер­линале (демонстрация 4 июня, 18:00, "Жовтень").

Детективно-мистический квест

Фильмом — закрытием "Молодости" стал многострадальный кинопроект, которому уже пять лет, — "Эгрегор". Но он, безусловно, заслуживает зрительского внимания.

Задумывал и начинал его снимать режиссер Любомир Левицкий ("Тени незабытых предков"). В 2017 году режиссер делился со мной такими подробностями: "Сценарий готов. Сюжет "Эгрегора" близок к "Коду да Винчи" или "Ангелам и демонам". Готовится заговор одной старинной тайной организацией — "Орденом черной диадемы". Учредитель Ордена имеет отношение к Украине, хотя сам не украинец и его портрет находится в Лувре. Следствием их заговора стал Майдан в Украине".

Я бы назвал фильм "Эгрегор" детективно-мистическим квестом. Здесь есть ритуальные жертво­прино­шения, взрывы и погони режиссер Станислав Капралов

Потом Любомир поменял сюжет и стилистику фильма: "Сюжет сегодня таков: борьба двух тайных орденов за создание сотого эгрегора [энергосистемы, связывающей группу людей], который поменяет сознание людей планеты. Это можно сделать при помощи особенного ребенка, которого похищают Темные. Связь этой истории есть с нашим Майданом, но не политическая, а эзотерическая — ордены используют энергию, которая выделяется во время революций в разных странах, и трансформируют ее. Если в первом варианте это было ближе к американским фильмам, то сейчас это "холодное" кино, выдержанное в духе скандинавских картин".

Однако, недосняв этот фильм, Левицкий уехал в США, где общался с самим Гильермо дель Торо и пытался снять фильм о суицидах среди подростков под влиянием интернета.

Продюсер картины Сергей Лавренюк ("DZIDZIO Контрабас") закончил этот проект с другим режиссером — Станиславом Капраловым, который в прошлом году презентовал дебютный триллер "Пик страха" с американо-украинской актрисой Аленой Сахно ("Тихо­океанский рубеж 2").

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"В силу того что время прошло, линия Майдана исчезла из картины, — рассказывает Фокусу Сергей Лавренюк. — Из-за того что картина в силу разных причин так долго делалась и "мальчик вырос", теперь у нас в центре истории — мужчина. Но основа сюжета осталась: борьба двух тайных Орденов — Темного и Светлого".

Съемки фильма проходили в Украине, Польше и США. Бюджет, по словам продюсера, — 47 млн грн.

"Я бы назвал наш фильм детективно-мистическим квестом, — добавляет новый режиссер картины. — Здесь есть ритуальные жертвоприношения, взрывы и погони. Но самый необычный трюк мы сняли во Львове. Это было падение героя в высоком подъезде. Я захотел, чтобы камера летела вместе с ним. Этот эпизод мы снимали всю ночь: никакой графики — каскадер летел параллельно с камерой".

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Что касается стилистики фильма, то она снова поменялась, с американской и скандинавской — на английскую.

"Мне кажется, что у нас получилось сделать картину в британской стилистике с атмосферой, близкой "Третьему человеку" с Кэролом Ридом", — считает Капралов.

Поживем — увидим. Главные роли в фильме исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и американский актер Омри Роуз. В фильме занят и культовый польский актер — 76-летний Даниэль Ольбрыхский. Ленту "Эгрегор" покажут 5 июня в 19:00, во время Церемонии награждения в кинотеатре под открытым небом возле столичной Арки дружбы народов.