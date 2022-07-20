Режиссер Наталка Ворожбит анонсировала выход последнего фильма Русланы Писанки

Ворожбит рассказала, что Руслана снималась в главной роли в ее фильме "Демоны"

Украинский режиссер и сценарист Наталка Ворожбит рассказала, что скоро на экраны выйдет последний фильм Русланы Писанки, которая скончалась 19 июля от неназванной болезни в Германии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фильм Ворожбит, которая ранее сняла картины "Стыд" и "Плохие дороги", называется "Демоны". Он рассказывает о постсоветском периоде Украины. Руслана Писанка исполнила роль Нины, по словам Ворожбит, — "Нина: постсоветская Украина. Со всеми травмами, тяжелым наследием, потерянными надеждами, но красивая и непобедимая. И Руся воплотила это блестяще".

[ + – ] Руслана Писанка в роли Нины Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

Режиссер призналась, что они специально держали интригу и планировали выпустить тизеры, когда весь материал будет отснят. Упомянула, что Писанка серьезно отнеслась к роли и даже остригла волосы.

" Она говорила: "Я делаю квантовый скачок". В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик. Приезжала на пересъемки в Полтавскую область после эфира за рулем и в ночь возвращалась обратно. Каждый день совершала подвиг на этих непростых съемках в экспедиции. Она поражала своей самоотверженностью и доверием. Материал сложный, но она не капризничала",- рассказала Ворожбит.

По ее словам, Руслана Писанка хотела сниматься в украинском кино, но режиссеры боялись брать популярную телезвезду. Ворожбит призналась, что и сама искала актрису на главную роль очень долго, пока ей не попался на глаза ролик с интервью Писанки.

[ + – ] Режиссер Наталка Ворожбит Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

" Когда она зашла на первые пробы – это зашла Вселенная и полностью заполнила пространство. А как она красива! Мы сейчас монтируем фильм, и я постоянно думаю: "Какой красивый человек в кадре". Про себя я ее называла "моя малышка", чувствуя ее хрупкость. Думала признаться ей в этом на сцене во время награждения за лучшую роль. Ей уже не скажу. Но самая лучшая ее роль есть.", – поделилась Ворожбит.

Она отметила, что несколько сцен снять не успели, но фильм все равно будет закончен и выйдет на экраны.

"Я хочу, чтобы в памяти она осталась не только как телеведущая, секс-символ и так далее, но и как звезда украинского кино. Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!" – резюмировала Ворожбит.

Напомним, Руслана Писанка скончалась в Германии 19 июля в 56 лет. За границей она лечилась от травмы и там у нее диагностировали тяжелую болезнь. Актер Владимир Горянский, друг покойной, рассказал, что за последнее время у Русланы было много потрясений, также она получила тяжелую травму, потеряв сознание на сцене театра.