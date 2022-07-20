Режисерка Наталка Ворожбит анонсувала вихід останнього фільму Руслани Писанки

Ворожбит розповіла, що Руслана знімалася у головній ролі у її фільмі "Демони".

Українська режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит розповіла, що незабаром на екрани вийде останній фільм Руслани Писанки, яка померла 19 липня від неназваної хвороби у Німеччині.

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Фільм Ворожбит, яка раніше зняла картини "Сором" і "Погані дороги", називається "Демони". Він розповідає про пострадянський період України. Руслана Писанка виконала роль Ніни, за словами Ворожбит, — "Ніна: пострадянська Україна. З усіма травмами, тяжкою спадщиною, втраченими надіями, але красива та непереможна. І Руся втілила це блискуче".

[ + – ] Руслана Писанка у ролі Ніни Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

Режисерка зізналася, що вони спеціально тримали інтригу та планували випустити тизери, коли весь матеріал буде знято. Згадала, що Писанка серйозно поставилася до ролі та навіть обстригла волосся.

Вона говорила: "Я роблю квантовий стрибок". У кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри одягала перуку. Приїжджала на перезйомки в Полтавську область після ефіру за кермом і в ніч поверталася назад. Щодня вона роила подвиг на цих непростих зйомках в експедиції. Вона вражала своєю самовідданістю і довірою. Матеріал складний, але вона не вередувала", — розповіла Ворожбит.

За її словами, Руслана Писанка хотіла зніматись в українському кіно, але режисери боялися брати популярну телезірку. Ворожбит зізналася, що й сама шукала акторку на головну роль дуже довго, доки їй не потрапив на очі ролик з інтерв'ю Писанки.

[ + – ] Режисерка Наталка Ворожбит Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

"Коли вона зайшла на перші проби — це зайшов Всесвіт і повністю заповнив простір. А як він красивий! Ми зараз монтуємо фільм, і я постійно думаю: "Яка гарна людина в кадрі". Про себе я її називала "моя маленька", відчуваючи її крихкість. Думала зізнатися їй у цьому на сцені під час нагородження за кращу роль. Їй уже не скажу. Але найкраща її роль є", — поділилась Ворожбит.

Вона зазначила, що кілька сцен зняти не встигли, але фільм все одно буде закінчено та вийде на екрани.

"Я хочу, щоб у пам'яті вона залишилася не лише як телеведуча, секс-символ і так далі, а й як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч!" — резюмувала Ворожбит.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня у 56 років. За кордоном вона лікувалася від травми і там у неї діагностували тяжку хворобу. Актор Володимир Горянський, друг покійної, розповів, що останнім часом у Руслани було багато потрясінь, також вона зазнала важкої травми, втративши свідомість на сцені театру.