Скарлетт Йоганссон чекає на другу дитину

Новину про вагітність актриси підтвердив її чоловік, сценарист Колін Джост

Радісну новину Колін повідомив під час стендап-виступу в Ridgefield Playhouse в Коннектикуті. Сама актриса новину про вагітність не підтвердила, але за чутками, появу на світ малюка варто очікувати з дня на день. Про це пише Page Six.

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"У нас буде дитина, і це приголомшливо", — сказав Колін Джост зі сцени під бурхливі оплески шанувальників.

Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за сценариста та коміка Коліна Джоста в листопаді минулого року. Це була скромна церемонія для друзів і близьких. До цього пара три роки зустрічалася. Через пандемію пара майже не з'являлася на людях, так що журналісти та шанувальники актриси стали підозрювати, що вона вагітна.

Тим більше вона пропустила кілька заходів, присвячених прем'єрі супергеройськеого фільму "Чорна вдова".

[ + – ] Скарлетт Йоганссон і Флоренс П'ю на зйомках "Чорної вдови"

"Це дивно, оскільки це був важливий реліз Marvel і Disney, і вона одночасно і зірка фільму, і виконавча продюсерка", — відзначав один із членів знімальної команди.

Зараз вона не з'являється на публіці й не оновлює сторінки в соцмережах. Але зате періодично включається онлайн для різних шоу та виступів. За інформацією інсайдерів, Скарлетт уже перебуває на останніх термінах вагітності.

"Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона й Колін в захваті від майбутнього події", — розповіло джерело, близьке до пари.

Для Скарлетт Йоганссон і Коліна Джоста це буде перша спільна дитина. У актриси є шестирічна дочка Роза від французького журналіста Ромена Доріака, з яким вона розлучилася в 2017 році.

Але коли б не варто було очікувати появи малюка на світ, Скарлетт уже планує свою подальшу акторську кар'єру. Вона з'явиться в новому фільмі Веса Андерсона, про який невідомо нічого, крім вражаючого акторського складу. Крім Йоганссон, у ньому будуть зайняті Марго Роббі, Том Генкс, Едріен Броуді, Білл Мюррей і Тільда Суїнтон.