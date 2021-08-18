Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Новость о беременности актрисы подтвердил ее супруг, сценарист Колин Джост

Радостную новость Колин сообщил во время стендап-выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте. Сама актриса новость о беременности не подтвердила, но по слухам, появления на свет малыша стоит ожидать со дня на день. Об этом пишет Page Six.

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"У нас будет ребенок, и это потрясающе", – сказал Колин Джост со сцены под бурные аплодисменты поклонников.

Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста и комика Колина Джоста в ноябре прошлого года. Это была скромная церемония для друзей и близких. До этого пара три года встречалась. Из-за пандемии пара почти не появлялась на людях, так что журналисты и поклонники актрисы стали подозревать, что она беременна.

Тем более она пропустила несколько мероприятий, посвященных премьере супергеройского фильма "Черная вдова".

[ + – ] Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью на съемках "Черной вдовы"

"Это удивительно, поскольку это был важный релиз Marvel и Disney, и она одновременно и звезда фильма, и исполнительный продюсер", — отмечал один из членом съемочной команды.

Сейчас она не появляется на публике и не обновляет страницы в соцсетях. Но зато периодически включается онлайн для разных шоу и выступлений. По информации инсайдеров, Скарлетт находится уже на последних сроках беременности.

"Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге от грядущего события", – рассказал источник, близкий к паре.

Для Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста это будет первый совместный ребенок. У актрисы есть шестилетняя дочь Роза от французского журналиста Ромена Дориака, с которым она развелась в 2017 году.

Но когда бы не стоило ожидать появления малыша на свет, Скарлетт уже планирует свою дальнейшую актерскую карьеру. Она появится в новом фильме Уэса Андерсона про который неизвестно ничего, кроме впечатляющего актерского состава. Кроме Йоханссон в нем будут заняты Марго Робби, Том Хэнкс, Эдриен Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.