Наталка Карпа показала зворушливу зустріч її маленької доньки з татом-військом

Чоловіку співачки, ветерану АТО Євгену Тєрєхову, виповнилося 33 роки.

У день народження свого чоловіка Євгена Тєрєхова співачка Наталка Карпа опублікувала в Instagram зворушливе відео зустрічі коханого чоловіка, який захищає нашу країну від російських окупантів, із їхньою маленькою донькою Златою після довгої розлуки. Артистка побажала чоловікові довгих років життя й попросила повернутися додому живим і неушкодженим.

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"Повертайся, будь ласка, живим і неушкодженим. Нехай Господь береже та благословляє! Довгих років!" — привітала Наталка чоловіка з днем народження.

На відео Євген заходить у дитячий садок, куди ходить його донька, а дворічна Злата біжить йому на зустріч, щоб обійняти. Люблячий батько дарує дитині рожевого іграшкового зайця.

У свій день народження ветеран АТО Євген Тєрєхов поділився в соцмережах спогадами про те, як до повномасштабної війни відзначав цей день.

"В останні роки на свій день народження я збирав хлопців на хлопчачі посиденьки — мріяв цього року також. Однак доля спланувала інакше. Зараз не до святкування. Я вдячний Богу, що дожив до 33-х. Я вдячний батькам за життя, за виховання та безмежну любов до мами, яку вони плекали в нашій сім'ї і передали мені... Я дякую Богу за прекрасних дочок і за можливість сьогодні стояти на захисті їхнього майбутнього. Дякую братам і сестрам за підтримку та плече в непрості часи... Я щодня дякую Богу за наш сильний, сміливий і могутній духом народ, який, я певен, — непереможний!" — написав Євген Тєрєхов у себе в Instagram.

Під час повномасштабної війни в Україні, яка триває п'ятий місяць, багато родин змушені переживати розлуку зі своїми близькими. Фокус раніше писав про те, як українські знаменитості діляться своїми емоціями через неможливість упродовж тривалого часу обійняти коханих. Катя Осадча розповідала, як важко їй далася розлука з чоловіком, бо телеведуча на початку війни, як і багато українських жінок, ухвалила рішення убезпечити себе та своїх дітей і виїхала за кордон.

А українська артистка Наталія Могилевська днями навпаки розповіла, що під час війни зустріла кохання всього свого життя. Знаменитість поки що не готова розкрити ім'я коханого, оскільки вважає, що зараз не час говорити на романтичні теми, проте поділилася з журналістами деякими подробицями свого особистого життя. Відомо, що обранець Могилевської не публічна людина, він тривалий час жив у США. Зараз співачка називає його сильним і хоробрим чоловіком, із яким їй нічого не страшно. Разом вони їздять містами України, де через війну небезпечно. Артистка дає благодійні концерти, а коханий захищає її. За словами Могилевської, він не військовий, але за потреби зможе належним чином уберегти її від будь-яких страшних подій.