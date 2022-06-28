Я закохана під час війни. Наталія Могилевська розповіла про свого обранця

Артистка познайомилася з коханим кілька місяців тому і поки що не хоче називати його ім'я.

Нещодавно українська співачка Наталія Могилевська поділилася радісною новиною — під час війни вона познайомилася з чоловіком, який став для неї захистом і опорою.

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46-річна співачка розповідала, що разом із коханим їздить країною з благодійними концертами, буває в шпиталях, дитячих будинках, військових частинах. Артистка пообіцяла розкрити особистість свого обранця, коли закінчиться війна. А поки що вона поділилася деякими подробицями про свого коханого чоловіка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Могилевської, її обранець дуже красивий і старший за неї. Він не публічна людина і тривалий час жив у США. Наталя зазначила, що коханий чоловік захоплюється її сміливістю, особливо після того, як вона зайшла до свого дому в Бучі, перш ніж його оглянули та розмінували.

"Я закохана під час війни. Він мене захищає. Ми даємо концерти під землею. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: "Ти моя героїня", — поділилася Могилевська.

Артиста зазначила, що її коханий сміливий і сильний. Поруч із таким чоловіком їй нічого не страшно.

"Мені з ним не страшно, я вірю, що він фартовий. Він має зброю, і він мене захищає. Він не військовий, але ми познайомилися в перші дні війни та вивезли величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестру на 8-му місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як тільки закінчиться війна", — сказала артистка.

Фокус раніше розповідав, що в родині Наталії Могилевської сталася трагедія. До будинку її родичів у Маріуполі потрапив снаряд. Загинув рідний дядько співачки. Артистка розповіла, що після смерті матері у 2013 році дім її дядька був оберегом і місцем сили для неї.

Також Фокус розповідав, як українські артисти відреагували на вчорашній обстріл росіянами ТЦ у Кременчуку. Знаменитості були обурені жорстокістю окупантів, які безжально б'ють по об'єкту цивільної інфраструктури. Нагадаємо, у ТЦ Кременчука під час обстрілу перебували понад тисяча відвідувачів. За попередніми даними, 18 людей загинули, 39 вважаються зниклими безвісти.