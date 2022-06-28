Я влюблена во время войны. Наталья Могилевская рассказала о своем избраннике

Артистка познакомилась с возлюбленным несколько месяцев назад и пока не хочет называть его имя.

Недавно украинская певица Наталья Могилевская поделилась радостной новостью — во время войны она познакомилась с мужчиной, который стал для нее защитой и опорой.

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46-летняя певица рассказывала, что вместе с возлюбленным ездит по стране с благотворительными концертами, бывает в госпиталях, детских домах, военных частях. Артистка пообещала раскрыть личность своего избранника, когда закончится война. А пока она поделилась некоторыми подробностями о своем любимом мужчине в эфире телемарафона "Єдині новини"

По словам Могилевской, ее избранник очень красивый и старше ее. Он не публичный человек и долгое время жил в США. Наталья отметила, что любимый мужчина восхищается ее смелостью, особенно после того, как она зашла в свой дом в Буче, прежде чем его осмотрели и разминировали.

"Я влюблена во время войны. Он меня защищает. Мы даем концерты под землей. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: Ты моя героиня", — поделилась Могилевская.

Артиста отметила, что ее возлюбленный смелый и сильный. Рядом с таким мужчиной ей ничего не страшно.

"Мне с ним не страшно, я верю, что он фартовый. У него есть оружие и он меня защищает. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и вывезли огромное количество детей, людей, мою беременную сестру на 8-м месяце беременности. Я расскажу историю нашего с ним знакомства, как только закончится война", — сказала артистка.

Фокус ранее рассказывал, что в семье Натальи Могилевской произошла трагедия. В дом ее родственников в Мариуполе попал снаряд. Погиб родной дядя певицы. Артистка рассказала, что после смерти матери в 2013 году дом ее дяди был оберегом и местом силы для нее.

Также Фокус рассказывал о том, как украинские артисты отреагировали на вчерашний обстрел россиянами ТЦ в Кременчуге. Знаменитости были возмущены жестокостью оккупантов, которые безжалостно бьют по объектом гражданской инфраструктуры. Напомним, в ТЦ Кременчуга во время обстрела находилось более тысячи посетителей. По предварительным данным, 18 человек погибли, 39 числятся без вести пропавшими.