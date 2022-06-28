Instagram удалил сториз Дорофеевой и Дантеса. Звезды отреагировали на трагедию в Кременчуге

Знаменитости, не сдерживая эмоций, обращались к россиянам, которые продолжают верить кремлевской пропаганде.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где находились более тысячи посетителей. По предварительным данным, 18 человек погибли, 39 числятся без вести пропавшими, спасатели продолжают поиски. Украинские звезды шоу-бизнеса одними из первых отреагировали на шокирующие кадры горящего ТЦ, которые опубликовал Владимир Зеленский. Однако Instagram начал удалять посты знаменитостей, ссылаясь на правила соцсети о неприемлемости использования на площадке "языка вражды".

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Надя Дорофеева

Певица опубликовала несколько постов о шокирующих военных преступлениях российских оккупантов, однако соцсети сразу удалили ее публикации. Тогда певица сделала несколько записей, объясняющих происходящее, и записала эмоциональное видео, на котором едва сдерживая слезы, разделила с подписчиками боль случившегося.

"Instagram удаляет все посты, сейчас, мне кажется, рыдает вся страна. Друзья, держитесь!" – сказала Надя.

Фото: nadyadorofeeva

Фото: nadyadorofeeva

Владимир Дантес

Бывший супруг Дорофеевой, которому сегодня исполнилось 34 года, певец Владимир Дантес также столкнулся с цензурой в соцсетях. Он опубликовал несколько постов о вопиющем преступлении российских оккупантов, на которых оставил хэштег Россия — страна-террорист. Однако из-за большого числа жалоб, Instagram удалил посты певца. В конце концов, ему удалось записать эмоциональное видео, где он возмутился агрессивными и бесчеловечно-воодушевленными реакциями подписчиков из России на трагедию в Кременчуге.

[ + – ] Владимир Дантес рассказал подписчикам, что все соцсети удаляют его посты из-за жалоб на "враждебные высказывания". Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Катя Осадчая

Телеведущая вспомнила, как вся Украина сочувствовала россиянам, когда в Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня", где находились дети. По словам Кати Осадчей, как показала трагический опыт, мы были слишком мягкими и великодушными.

"Никогда не прощу ни одной жизни. Горите россияне все в огне вместе со своими детьми" — написала знаменитость у себя в Instagram.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Никита Алексеев

Певец обратился к своим подписчикам из России, которые продолжают верить пропаганде Кремля. Украинский артист опубликовал кадры из горящего ТЦ в Кременчуге и написал, что все те, кто хотят думать, что происходящее может быть постановкой, живут в мире лжи, которую ежедневно скармливают своему населению политическое руководство РФ.

"Знайте, вы живете в Зазеркалье. Вас каждый день обманывают. Ваши солдаты – самые настоящие террористы и ничего общего с военной честью и достоинством у них нет. Так же, как и высшее политическое руководство вашей страны", – написал певец.

Фото: Instagram

Отметим, что на террористический акт россиян в Кременчуге отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых alyona alyona, Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Джамала, Тина Кароль.

Фокус ранее писал о том, что украинский певец Позитив намекнул на воссоединение с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло".