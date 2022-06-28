Instagram видалив сторіс Дорофєєвої і Дантеса. Зірки відреагували на трагедію в Кременчуку

Знаменитості, не стримуючи емоцій, зверталися до росіян, які продовжують вірити кремлівській пропаганді.

Учора окупанти завдали ракетного удару по ТЦ у Кременчуку, де перебували понад тисяча відвідувачів. За попередніми даними, 18 людей загинули, 39 вважаються зниклими безвісти, рятувальники продовжують пошуки. Українські зірки шоу-бізнесу одними з перших відреагували на шокуючі кадри ТЦ, які опублікував Володимир Зеленський. Однак Instagram почав видаляти пости знаменитостей, посилаючись на правила соцмережі про неприйнятність використання на майданчику "мови ворожнечі".

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Надя Дорофєєва

Співачка опублікувала кілька постів про шокуючі воєнні злочини російських окупантів, проте соцмережі одразу видалили її публікації. Тоді співачка зробила кілька записів, які пояснюють те, що відбувається, і записала емоційне відео, на якому ледве стримуючи сльози, розділила з підписниками біль.

"Instagram видаляє всі пости, зараз, мені здається, ридає вся країна. Друзі, тримайтеся!" — сказала Надя.

Фото: nadyadorofeeva

Фото: nadyadorofeeva

Володимир Дантес

Колишній чоловік Дорофєєвої, якому сьогодні виповнилося 34 роки, співак Володимир Дантес також зіткнувся з цензурою в соцмережах. Він опублікував кілька постів про кричущий злочин російських окупантів, на яких залишив хештег "Росія — країна-терорист". Проте через велику кількість скарг Instagram видалив пости співака. Зрештою йому вдалося записати емоційне відео, де він обурився агресивними та нелюдяно-натхненими реакціями підписників із Росії на трагедію в Кременчуку.

[ + – ] Володимир Дантес розповів підписникам, що всі соцмережі видаляють його пости через скарги на "ворожі висловлювання" Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Катя Осадча

Телеведуча згадала, як вся Україна співчувала росіянам, коли в Кемерово згорів торговий центр "Зимова вишня", де були діти. За словами Каті Осадчої, як показав трагічний досвід, ми були надто м'якими та великодушними.

"Ніколи не пробачу жодного життя. Горіть, росіяни, всі у вогні разом зі своїми дітьми", — написала знаменитість у себе в Instagram.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Микита Алексєєв

Співак звернувся до своїх підписників із Росії, які продовжують вірити пропаганді Кремля. Український артист опублікував кадри з ТЦ, що горить, у Кременчуку та написав, що всі ті, хто хочуть думати, що те, що відбувається, може бути постановкою, живуть у світі брехні, яку щодня згодовує своєму населенню політичне керівництво РФ.

"Знайте, ви живете в Задзеркаллі. Вас щодня обманюють. Ваші солдати — справжнісінькі терористи, і нічого спільного з військовою честю й гідністю в них немає. Так само, як і найвище політичне керівництво вашої країни", — написав співак.

Фото: Instagram

Зазначимо, що на терористичний акт росіян у Кременчуку відреагували багато українських знаменитостей, серед яких alyona alyona, Оля Полякова, Дмитро Монатик, Джамала, Тіна Кароль.

Фокус раніше писав про те, що український співак Позитив натякнув на возз'єднання з Надією Дорофєєвою в групі "Время и Стекло".