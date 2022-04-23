Наталья Могилевская сообщила о смерти родного дяди в Мариуполе

В дом мужчины попало два снаряда.

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Украинская артистка Наталья Могилевская сообщила о потере близкого человека в блокадном Мариуполе.

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В дом родного дяди певицы, по ее словам, попало два снаряда. В частности, Наталья поделилась воспоминаниями с детства.

"Когда мне было 19 лет, погиб мой папа. В 2013-м, за день до моего дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили насмарку мое счастливое детство", — отметила исполнительница и попросила молиться о ее погибшем дяде.

Родственника Могилевской похоронили во дворе, возле розария, поскольку не было другой возможности.

[ + – ] Наталья Могилевская сообщила о гибели своего дяди в Мариуполе

"На всю жизнь оставлю в сердце запах соленого моря и вкус жареных косичек из теста... Прекрасный виноградник, очень красивые розы, в которых его и похоронили…" — рассказала Наталья.

"Вместе с ним умирает мое детство", — сказала она.

Напомним, украинский блогер и ведущий Андрей Бедняков рассказал о смерти своей мамы, которая перед этим смогла выбраться из блокадного Мариуполя.

Также Фокус писал о том, как мирные жители Мариуполя вместе с детьми прячутся от обстрелов в подвалах металлургического комбината "Азовсталь".