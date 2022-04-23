"Долго не протянем": бойцы "Азова" показали, как мирные люди прячутся на "Азовстали" (видео)

У жителей оцепленного города заканчивается еда, вода, лекарства. Многие из них, включая детей, уже почти два месяца не видели солнца.

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Бойцы полка "Азов" показали, как мирные жители Мариуполя вместе с детьми прячутся от обстрелов в подвалах металлургического комбината "Азовсталь". Они разместили видеоролик на своем YouTube-канале.

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Горожане укрываются в здании "Азовстали" уже около месяца, некоторые дольше. По словам одной из жительниц Мариуполя, 25 марта она вместе с семьей прибежала в убежище после обстрела дома в надежде эвакуироваться, однако российские военные не открывают "зеленые коридоры" для гражданских.

"Я нахожусь в бомбоубежище со своей семьей уже с 25 февраля, это более полутора месяца, и мы нуждаемся в помощи, поскольку находимся в эпицентре событий, и не можем выйти. Детям, здесь много детей, необходимо находиться на мирной территории. Мы нуждаемся в эвакуации с комбината "Азовстали". Просим, умоляем о гарантиях безопасности для наших детей. У нас находятся более 15 детей разного возраста, от младенцев до 14 лет", — заявила на камеру другая украинка.

Она добавила, что у спрятавшихся украинцев на "Азовстали" заканчивается еда, которую они смогли принести с поверхности. Помимо детей и их родителей, в убежище находятся пожилые люди, которые нуждаются в медицинской помощи и лекарствах. Из-за постоянных взрывов и обстрелов горожане находятся в постоянном страхе и опасаются даже ходить в туалет.

"Пожалуйста, заберите нас отсюда, мы хотим видеть мирное небо, мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чаю — это уже счастье", — обратилась к соотечественникам другая жительница Мариуполя.

Как можно заметить в видео, люди расположились на импровизированной мебели, вдоль труб натянули веревки для сушки постиранной одежды, многие носят форменные куртки и рубашки с надписью "Метинвест" — это компания, в структуру которой входит "Азовсталь". Дети рассказали, что коротают время за рукоделием (плетут корзинки) и за играми.

"Мы тут играем все время, но хочется домой, хочется солнце увидеть", — заявила одна из девочек. — "Спасибо военным, которые к нам приходят, еду приносят".

"Мы очень хотим все вернуться домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родных", — поддержал ее мальчик.

Ситуацию также прокомментировал сотрудник цеха рельсовых скреплений (ЦРС) "Азовстали", куда в начале марта начали прилетать снаряды. Он подтвердил, что в подвалах осталось мало еды и воды, а территорию завода нельзя покинуть из-за обстрелов.

"Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно вывезти женщин, детей, стариков, потому что долго мы так не протянем", — заявил рабочий.

Ранее писали, что Владимир Путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе. Военный аналитик Фокуса Игаль Левин считает, что президент РФ принял такое решение из-за больших потерь в российской армии и отсутствия противобункерных бомб.

Накануне вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ВС РФ открыли коридор на "Азовстали", но только бойцам ВСУ для сдачи в плен. На территории завода находятся почти 1000 мирных жителей Мариуполя, которым по прежнему не позволяют эвакуироваться из оцепленного города.

20 апреля военнослужащие из "Азова" показали, как выглядит Мариуполь после обстрела российскими войсками. Выжившие хоронят своих погибших родственников во дворах, на обочинах и на территории детских садов, чтобы не оставлять на улице.