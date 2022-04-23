"Довго не протягнемо": бійці "Азова" показали, як мирні люди ховаються на "Азовсталі" (відео)

У мешканців оточеного міста закінчується їжа, вода, ліки. Багато хто з них, включаючи дітей, уже майже два місяці не бачили сонця.

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Бійці полку "Азов" показали, як мирні жителі Маріуполя разом із дітьми ховаються від обстрілів у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Вони розмістили відеоролик на своєму YouTube-каналі.

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Містяни ховаються в будівлі "Азовсталі" вже близько місяця, деякі довше. За словами однієї з мешканок Маріуполя, 25 березня вона разом із сім'єю прибігла до укриття після обстрілу будинку, сподіваючись евакуюватися, проте російські військові не відкривають "зелені коридори" для цивільних.

"Я перебуваю в бомбосховищі зі своєю сім'єю вже з 25 лютого, це понад півтора місяця, і ми потребуємо допомоги, оскільки перебуваємо в епіцентрі подій і не можемо вийти. Дітям, тут багато дітей, необхідно перебувати на мирній території. Ми потребуємо евакуації з комбінату "Азовсталь". Просимо благати про гарантії безпеки для наших дітей. У нас перебувають понад 15 дітей різного віку, від немовлят до 14 років", — заявила на камеру інша українка.

Вона додала, що в українців, які сховалися на "Азовсталі", закінчується їжа, яку вони змогли принести з поверхні. Крім дітей і їхніх батьків, в укритті перебувають літні люди, які потребують медичної допомоги та ліків. Через постійні вибухи й обстріли городяни перебувають у постійному страху та побоюються навіть ходити в туалет.

"Будь ласка, заберіть нас звідси, ми хочемо бачити мирне небо, ми хочемо дихати свіжим повітрям. Ви просто не уявляєте, що для нас зараз означає поїсти, випити солодкого чаю — це вже щастя", — звернулася до співвітчизників інша мешканка Маріуполя.

Як можна помітити у відео, люди розташувалися на імпровізованих меблях, уздовж труб натягли мотузки для сушіння випраного одягу, багато хто носить формені куртки та сорочки з написом "Метінвест" — це компанія, в структуру якої входить "Азовсталь". Діти розповіли, що проводять час за рукоділлям (плетуть кошики) та за іграми.

"Ми тут граємо весь час, але хочеться додому, хочеться побачити сонце, — заявила одна з дівчаток. — Дякую військовим, які до нас приходять, їжу приносять".

"Ми дуже хочемо все повернутися додому, хочемо повернутися живими, хочемо побачити своїх рідних", — підтримав її хлопчик.

Ситуацію також прокоментував співробітник цеху рейкових скріплень (ЦРС) "Азовсталі", куди на початку березня почали прилітати снаряди. Він підтвердив, що в підвалах залишилося мало їжі та води, а територію заводу не можна залишити через обстріл.

"Зробіть нам мирний коридор, щоб можна було безпечно вивезти жінок, дітей, людей похилого віку, тому що довго ми так не протягнемо", — заявив робітник.

Раніше писали, що Володимир Путін скасував штурм "Азовсталі" в Маріуполі. Військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін вважає, що президент РФ ухвалив таке рішення через великі втрати в російській армії та відсутність протибункерних бомб.

Напередодні віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла, що ЗС РФ відкрили коридор на "Азовсталі", але лише бійцям ЗСУ для здачі в полон. На території заводу перебувають майже 1000 мирних жителів Маріуполя, яким, як і раніше, не дозволяють евакуюватися з оточеного міста.

20 квітня військовослужбовці з "Азова" показали, який вигляд має Маріуполь після обстрілу російськими військами. Ті, хто вижив, ховають своїх загиблих родичів у дворах, на узбіччях і на території дитячих садків, щоб не залишати на вулиці.