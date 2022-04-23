Наталія Могилевська повідомила про смерть рідного дядька у Маріуполі

У будинок чоловіка влучило два снаряди.

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Українська артистка Наталія Могилевська повідомила про втрату близької людини в блокадному Маріуполі.

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У будинок рідного дядька співачки, за її словами, влучило два снаряди. Зокрема Наталія поділилася спогадами з дитинства.

"Коли мені було 19 років, загинув мій тато. 2013-го, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство", — зазначила виконавиця і попросила молитися за її загиблого дядька.

Родича Могилевської поховали на подвір’ї, біля розарію, оскільки не було іншої можливості.

[ + – ] Наталія Могилевська повідомила про загибель свого дядька у Маріуполі

"На все життя залишу в серці запах солоного моря та смак смажених косичок з тіста… Прекрасний виноградник, дуже красиві троянди, у яких його і поховали", — розповіла Наталія.

"Разом з ним помирає моє дитинство", — сказала вона.

Нагадаємо, український блогер та ведучий Андрій Бєдняков розповів про смерть своєї мами, яка перед цим змогла вибратися з блокадного Маріуполя.

Також Фокус писав про те, як мирні жителі Маріуполя разом з дітьми ховаються від обстрілів у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь".