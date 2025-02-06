Чоловік 20 років літав першим класом: чому авіакомпанія анулювала йому безлімітні поїздки

Коли чоловік дізнався про це, то був дуже розлючений. Авіакомпанія стверджує, що недоотримала 21 млн доларів.

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Стівену Ротштейну анулювали право на необмежену кількість квитків у перший клас американської авіакомпанії через 20 років після того, як він вперше ним скористався. Про це пише Unilad.

1987 року 37-річний бізнесмен став одним із 66 людей, які придбали AAirpass від American Airlines за 250 000 доларів, що дало йому право на необмежену кількість квитків у перший клас авіакомпанії.

Протягом наступних років Ротштейн додав компаньйона ще за 150 000 доларів і зміг користуватися ними на власний розсуд за умови дотримання одного простого правила — нікому не давати свій AAirpass.

Затятий мандрівник дійсно дотримувався правила, навіть відмовившись від заманливої пропозиції колеги, який пропонував $5000 на тиждень за користування AAirpass. Втім, він все одно потрапив у серйозні неприємності.

American Airlines стверджувала, що він "шахраював", використовуючи пропуск, і що він робив "спекулятивні бронювання" на рейси, на які ніколи не мав наміру сідати.

Авіакомпанія також стверджувала, що стюардеса першого класу бронювала місця для пасажирів, яких не існує, під такими іменами, як "Бег Ротштейн" і "Стівен Ротштейн-молодший", через що авіакомпанія недоотримала 21 мільйон доларів.

2008 року його квиток анулювали, а American Airlines навіть подала на нього до суду.

"Я все ще злий. Вони вкрали мою особистість. Вони вкрали мою любов. Вони вкрали саме те, що змусило мене дати їм пів мільйона доларів. А пів мільйона доларів – це, напевно, як 5 мільйонів доларів сьогодні. І вони зробили це зловмисно. Якби виникла проблема, правильніше було б зателефонувати мені і сказати, що вони хотіли б, щоб я змінив спосіб використання AAirpass", — заявив сам Ротштейн.

Зазначимо, що авіакомпанія відмовилась від продажу безлімітних проїзних ще у 1994 році.

Нагадаємо, чоловік три дні жив у шахті, щоб винести з магазину все золото.

Фокус також писав про те, як чоловік зробив селфі на тлі вулкана, що вивергається.