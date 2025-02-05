Чоловік три дні жив у шахті, що винести з магазину все золото: як йому це вдалось (фото)

За версією слідства, підозрюваний вкрав у ювелірному магазині 100 тисяч турецьких лір й три кілограми золота. Коли це сталося, миттєво спрацювала сигналізація.

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Чоловік, якого підозрюють у крадіжці золота у торговому центрі міста Адана (Туреччина), три дні ховався від поліції у вентиляційній шахті й зрештою попався завдяки камерам відеоспостереження. Про це повідомляє видання Haber Turk.

За версією слідства, підозрюваний вкрав у ювелірному магазині 100 тисяч турецьких лір й три кілограми золота. Коли це сталося, миттєво спрацювала сигналізація, але чоловік встиг сховатися від правоохоронців.

Поліціянти на місці подій розпочали слідчі дії й встановили, що злочинець може досі перебувати у торговому центрі. У перший день вони перевірили всі приміщення у будівлі, але не знайшли нічого підозрілого. Заклад працював у звичному режимі, але деякі покупці скаржилися, що чули дивні звуки, які доносилися зі стелі.

Злочинець ховається у вентиляційній шахті Фото: DHA

Наступного дня стражі порядку залучили до пошукових робіт службових собак, але навіть це не допомогло спіймати підозрюваного у злочині. Вивчивши записи з камер відеоспостереження, детективи зрозуміли, що чоловік ховається у вентиляційній шахті. Увесь цей час він харчувався недоїдками зі сміття.

Зрештою, на третій день чоловік усвідомив, що потрібно змінювати укриття, і вибрався з вентиляції. Спроба втечі потрапила на камери відеоспостереження, і його вдалося вчасно затримати. Під час обшуку в нього не знайшли золота та грошей, які зникли з ювелірного магазину.

За словами правоохоронців, підозрюваний у злочині страждав від зневоднення, тому його відвезли на огляд у лікарню. Наразі розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річну Міріану Сантану, яку заарештували в перший же робочий день у лікарні Короадос (штат Сан-Паулу, Бразилія), коли медичні працівники запідозрили, що її диплом — підробка. Як з'ясувалося, дівчина видавала себе за справжню лікарку, а диплом придбала в інтернеті за 8 доларів, хоча запевняла усіх, що закінчила медичні курси у 2022 році.

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