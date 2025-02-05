Чоловік три дні жив у шахті, що винести з магазину все золото: як йому це вдалось (фото)
За версією слідства, підозрюваний вкрав у ювелірному магазині 100 тисяч турецьких лір й три кілограми золота. Коли це сталося, миттєво спрацювала сигналізація.
Чоловік, якого підозрюють у крадіжці золота у торговому центрі міста Адана (Туреччина), три дні ховався від поліції у вентиляційній шахті й зрештою попався завдяки камерам відеоспостереження. Про це повідомляє видання Haber Turk.
За версією слідства, підозрюваний вкрав у ювелірному магазині 100 тисяч турецьких лір й три кілограми золота. Коли це сталося, миттєво спрацювала сигналізація, але чоловік встиг сховатися від правоохоронців.
Поліціянти на місці подій розпочали слідчі дії й встановили, що злочинець може досі перебувати у торговому центрі. У перший день вони перевірили всі приміщення у будівлі, але не знайшли нічого підозрілого. Заклад працював у звичному режимі, але деякі покупці скаржилися, що чули дивні звуки, які доносилися зі стелі.
Наступного дня стражі порядку залучили до пошукових робіт службових собак, але навіть це не допомогло спіймати підозрюваного у злочині. Вивчивши записи з камер відеоспостереження, детективи зрозуміли, що чоловік ховається у вентиляційній шахті. Увесь цей час він харчувався недоїдками зі сміття.
Зрештою, на третій день чоловік усвідомив, що потрібно змінювати укриття, і вибрався з вентиляції. Спроба втечі потрапила на камери відеоспостереження, і його вдалося вчасно затримати. Під час обшуку в нього не знайшли золота та грошей, які зникли з ювелірного магазину.
За словами правоохоронців, підозрюваний у злочині страждав від зневоднення, тому його відвезли на огляд у лікарню. Наразі розслідування продовжується.
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