Мужчина три дня жил в шахте, чтобы вынести из магазина все золото: как ему это удалось (фото)

По версии следствия, подозреваемый украл в ювелирном магазине 100 тысяч турецких лир и три килограмма золота. Когда это произошло, мгновенно сработала сигнализация.

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Мужчина, которого подозревают в краже золота в торговом центре города Адана (Турция), три дня скрывался от полиции в вентиляционной шахте и в конце концов попался благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Haber Turk.

По версии следствия, подозреваемый украл в ювелирном магазине 100 тысяч турецких лир и три килограмма золота. Когда это произошло, мгновенно сработала сигнализация, но мужчина успел скрыться от правоохранителей.

Полицейские на месте событий начали следственные действия и установили, что преступник может до сих пор находиться в торговом центре. В первый день они проверили все помещения в здании, но не нашли ничего подозрительного. Заведение работало в обычном режиме, но некоторые покупатели жаловались, что слышали странные звуки, которые доносились с потолка.

Преступник прячется в вентиляционной шахте Фото: DHA

На следующий день стражи порядка привлекли к поисковым работам служебных собак, но даже это не помогло поймать подозреваемого в преступлении. Изучив записи с камер видеонаблюдения, детективы поняли, что мужчина скрывается в вентиляционной шахте. Все это время он питался объедками из мусора.

В конце концов, на третий день мужчина осознал, что нужно менять укрытие, и выбрался из вентиляции. Попытка побега попала на камеры видеонаблюдения, и его удалось вовремя задержать. Во время обыска у него не нашли золота и денег, которые исчезли из ювелирного магазина.

По словам правоохранителей, подозреваемый в преступлении страдал от обезвоживания, поэтому его отвезли на осмотр в больницу. Сейчас расследование продолжается.

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