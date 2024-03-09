Диплом купила за $8: жінку, яка прикидалася лікаркою, викрили колеги на роботі (фото)

Обман розкрився, коли працівники медичного закладу вирішили перевірити реєстраційний номер у її робочих документах.

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27-річну Міріану Сантану заарештували в перший робочий день у лікарні Короадос (штат Сан-Паулу, Бразилія), коли медичні працівники запідозрили, що її диплом — підробка, пише видання The Mirror.

Як з'ясувалося, Міріана видавала себе за справжню лікарку, а диплом придбала в інтернеті за 8 доларів, хоча запевняла усіх, що закінчила медичні курси у 2022 році, але насправді програма тоді навіть не розпочиналася.

Обман розкрився, коли працівники медичного закладу вирішили перевірити реєстраційний номер у її робочих документах й помітили, що він збігається з номером іншого лікаря.

До затримання правоохоронцями Сантана встигла "вилікувати" 30 дорослих і дітей. На допиті вона зізналася, що таки купила фальшивий диплом, а насправді працювала логопедом та заробляла близько 800 доларів на місяць. Влаштуватись на роботу у лікарню їй допомогла аутсорсингова компанія.

Міріана видавала себе за справжню лікарку, а диплом придбала в інтернеті за вісім доларів Фото: Facebook

Міріану заарештували за незаконне зайняття професією, фальсифікацію документів та спробу шахрайства. Поки поліція розслідує усі деталі справи, підозрювану взяли під варту в Тупі Пауліста.

"З огляду на докази, вона не змогла спростувати висунуті версії й зізналася у злочині", — заявив в інтерв’ю газеті Metrópoles Нілтон Апаресідо, начальник поліції Сан-Паулу.

Влада Короадоса звернулась до пацієнтів, яких консулютувала Сантана, аби вони записалися на нові обстеження та здали аналізи повторно. Повідомляється, що це переважно дітей та люди похилого віку.

До речі, це уже далеко не перший подібний випадок.

Раніше Фокус писав про 28-річного Лі Вудса із Інверклайда (Шотландія), який видавав себе за медпрацівника та незаконно проник до лікарні Університету королеви Єлизавети в Глазго.

Як з'ясувало слідство, із березня по липень 2023 року Вудс вільно пересувався по різних відділеннях медзакладу, зокрема дитячому відділенню невідкладної допомоги та реанімації. Чоловік спілкувався з персоналом і навіть просив позичити дезінфікувальний засіб, аж поки його аферу не розкрила одна зі справжніх співробітниць лікарні.

Крім того, у Китаї 33-річного чоловіка з бідної сільської сім'ї, який видавав себе за багатого бізнесмена, орендуючи розкішні автомобілі, запроторили до в'язниці на 13 років після того, як він обманом виманив у 40 жінок загальну суму два мільйони юанів (10,5 млн гривень).