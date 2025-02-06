Мужчина 20 лет летал первым классом: почему авиакомпания аннулировала ему безлимитные поездки

Когда мужчина узнал об этом, то был очень зол. Авиакомпания утверждает, что недополучила 21 млн долларов.

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Стивену Ротштейну аннулировали право на неограниченное количество билетов в первый класс американской авиакомпании через 20 лет после того, как он впервые им воспользовался. Об этом пишет Unilad.

В 1987 году 37-летний бизнесмен стал одним из 66 человек, которые приобрели AAirpass от American Airlines за 250 000 долларов, что дало ему право на неограниченное количество билетов в первый класс авиакомпании.

В течение последующих лет Ротштейн добавил компаньона еще за 150 000 долларов и смог пользоваться ими по своему усмотрению при условии соблюдения одного простого правила — никому не давать свой AAirpass.

Ярый путешественник действительно придерживался правила, даже отказавшись от заманчивого предложения коллеги, который предлагал $5000 в неделю за пользование AAirpass. Впрочем, он все равно попал в серьезные неприятности.

American Airlines утверждала, что он "мошенничал", используя пропуск, и что он делал "спекулятивные бронирования" на рейсы, на которые никогда не намеревался садиться.

Авиакомпания также утверждала, что стюардесса первого класса бронировала места для несуществующих пассажиров под такими именами, как "Бег Ротштейн" и "Стивен Ротштейн-младший", из-за чего авиакомпания недополучила 21 миллион долларов.

В 2008 году его билет аннулировали, а American Airlines даже подала на него в суд.

"Я все еще зол. Они украли мою личность. Они украли мою любовь. Они украли именно то, что заставило меня дать им полмиллиона долларов. А полмиллиона долларов — это, наверное, как 5 миллионов долларов сегодня. И они сделали это злонамеренно. Если бы возникла проблема, правильнее было бы позвонить мне и сказать, что они хотели бы, чтобы я изменил способ использования AAirpass", — заявил сам Ротштейн.

Отметим, что авиакомпания отказалась от продажи безлимитных проездных еще в 1994 году.

Напомним, мужчина три дня жил в шахте, чтобы вынести из магазина все золото.

Фокус также писал о том, как мужчина сделал селфи на фоне извергающегося вулкана.