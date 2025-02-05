На грани риска: мужчина сделал селфи на фоне извергающегося вулкана (видео)

Блогер Эча Тавил не только снял захватывающие кадры мощного извержения, но и успел сфотографироваться на его фоне, прежде чем густой дым окутал все вокруг.

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31 января путешественник и блогер Эча Тавил отправился на одну из самых рискованных экспедиций в своей жизни. Мужчина поднялся на вулкан Дуконо в Северном Малуку (Индонезия) и заснял его извержение с экстремально близкого расстояния. Он поделился ролик в Instagram.

Опубликованный им видеоролик в Instagram стремительно набирает популярность – на данный момент его просмотрели более 3,7 миллиона раз. На кадрах видно, как массивные камни и потоки раскаленной лавы поднимаются из кратера, сопровождаясь мощным взрывом и выбросом густых серых облаков дыма.

Несмотря на опасность, Эча не только запечатлел природную стихию, но и успел сделать фото на фоне извержения, пока воздух не заполнился дымом.

Пост блогера вызвал бурную реакцию пользователей в соцсетях. Подписчики не скрывали эмоций: одни восхищались смелостью путешественника, другие поражались мощи природы.

"Этот человек невероятен", "Зум был безумным", "Дорогое видео, но очень опасное", "Страшно", — писали они.

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