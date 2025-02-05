На межі ризику: чоловік зробив селфі на тлі вулкана, що вивергається (відео)

Блогер Еча Тавіл не тільки зняв захопливі кадри потужного виверження, а й встиг сфотографуватися на його тлі, перш ніж густий дим огорнув усе навколо.

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31 січня мандрівник і блогер Еча Тавіл вирушив на одну з найризикованіших експедицій у своєму житті. Чоловік піднявся на вулкан Дуконо в Північному Малуку (Індонезія) і зняв його виверження з екстремально близької відстані. Він поділився роликом в Instagram.

Опублікований ним відеоролик в Instagram стрімко набирає популярності — наразі його переглянули понад 3,7 мільйона разів. На кадрах видно, як масивне каміння і потоки розпеченої лави піднімаються з кратера, супроводжуючись потужним вибухом і викидом густих сірих хмар диму.

Попри небезпеку, Еча не тільки закарбував природну стихію, а й встиг зробити фото на тлі виверження, поки повітря не заповнилося димом.

Пост блогера викликав бурхливу реакцію користувачів у соцмережах. Підписники не приховували емоцій: одні захоплювалися сміливістю мандрівника, інші дивувалися могутності природи.

"Ця людина неймовірна", "Зум був божевільним", "Дороге відео, але дуже небезпечне", "Страшно", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що турист отримав $21,5 млн після того, як його вдарило розсувними дверима, але є підступ. Інцидент стався на борту круїзного лайнера. Камери зафіксували, як двері несподівано зачинилися, вдаривши Джима Хаусмана в голову.

Також стало відомо, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся по медичну допомогу, яка дорого обійшлася йому.