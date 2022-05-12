Baby French: Дженнифер Лопес продемонстрировала самый изысканный маникюр весны

Маникюр сделан настолько профессиально, что производи впечатление "голых" ногтей.

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52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес задает тренды не только в одежде, но и в маникюре. Последним хитом от нее стал так называемый Baby French – самый изысканный французский маникюр, который идеально подойдет любителям роскошной классики. Новый вид френча стремительно набирает популярность в Голливуде, и Джей Ло оказалась в числе тех, кто оценил его преимущества. Фотографию маникюра звезды опубликовал в Instagram Том Бачик, ее нейл-мастер.

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Судя по фото, у Дженнифер – крепкие натуральные ногти средней длины, и она не злоупотребляет наращиванием. Аккуратная овальная форма идеально подходит к ее тонким пальцам.

Ногти покрыты одним или двумя слоями лака телесного цвета, а на кончиках аккуратно нанесена очень тонкая линия белого лака, чтобы завершить маникюр Baby French.

Покрытие сделано настолько профессионально, что при первом взгляде кажется, что оно как таковое и вовсе отсутствует. Однако такой маникюр придает ногтям легкий блеск и защищает их от внешних воздействий. Кроме того, он не крадет внимание, и пользователи не могут не обратить свои взгляды на обручальное кольцо певицы. Подаренное ей Беном Аффлеком.

Напомним, Джей Ло продемонстрировала, как сочетать белую рубашку и брюки, представив очень стильный деловой образ, а также показала самые стильные очки сезона.

Сейчас знаменитость вместе со своим возлюбленным занята поиском особняка, который станет семейным гнездышком для пары. Они пересмотрели уже не один дом, но никак не могут выбрать тот, который будет соответствовать их статусу.

Ранее мы писали о том, что Лопес выступит с благотворительным концертом, средства от которого пойдут на помощь украинским беженцам.