Дженнифер Лопес появилась на публике в самых трендовых очках сезона

Актриса продемонстрировала яркий весенний образ в стиле 60-ых.

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52-летняя американская певица Дженнифер Лопес любит и умеет носить аксессуары, среди которых особо стоит выделить ее солнцезащитные очки. Как правило, она выбирает их большие, закрывающие значительную часть лица. Не стал исключением новый выход звезды, во время которого Джей Ло появилась в роскошных солнцезащитных очках круглой формы, которые очень шли к ее форме лица.

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В целом же образ Дженнифер был весьма гламурным. Она надела платье нескольких оттенков коричневого, а также водолазку и пару кожаных сапог высотой до колена бежевого цвета. Сверху певица набросила вязаный белый кардиган с поясом и пушистой отделкой, а образ дополнила модной белой сумкой.

[ + – ] В ресторан Джей Ло приехала в роскошном Bentley Фото: Getty Images

В таком виде артистка на своем роскошном Bentley приехала в частный Soho House только для членов клуба в Малибу. Она с кем-то о чем-то долго разговаривала по телефону, прежде чем скрыться за дверью заведения.

В клубе для нее был забронирован столик с видом на Тихий океан. По словам очевидцев, жениха Лопес, Бена Аффлека, рядом с ней не было.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер продемонстрировала элегантную блузу с пейзажным принтом, которую она умело сочетала с джинсами и босоножками. Стоит такая красота от Valentino $1860 и далеко не всем по карману, но есть немало менее дорогих вариантов похожей вещи, которые ничем не уступают брендовой.