Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в найтрендовіших окулярах сезону

Акторка продемонструвала яскравий весняний образ у стилі 60-х.

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52-річна американська співачка Дженніфер Лопес любить і вміє носити аксесуари, серед яких особливо варто виділити її сонцезахисні окуляри. Як правило, вона вибирає їх великі, щоб закривати значну частину обличчя. Не став винятком новий вихід зірки, під час якого Джей Ло з'явилася в розкішних сонцезахисних окулярах круглої форми, які дуже пасували до її форми обличчя.

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У цілому ж образ Дженніфер був дуже гламурним. Вона одягла сукню кількох відтінків коричневого, а також водолазку та пару шкіряних чобіт заввишки до коліна бежевого кольору. Зверху співачка накинула в'язаний білий кардиган із поясом і пухнастою обробкою, а образ доповнила модною білою сумкою.

[ + – ] До ресторану Джей Ло приїхала в розкішному Bentley Фото: Getty Images

У такому вигляді артистка на своєму розкішному Bentley приїхала до приватного Soho House лише для членів клубу в Малібу. Вона з кимось про щось довго розмовляла по телефону, перш ніж сховатися за дверима закладу.

У клубі для неї було заброньовано столик із видом на Тихий океан. За словами очевидців, нареченого Лопес, Бена Аффлека, поруч із нею не було.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер продемонструвала елегантну блузу з пейзажним принтом, яку вона вміло поєднувала з джинсами та босоніжками. Коштує така краса від Valentino $1860 і далеко не всім по кишені, але є чимало менш дорогих варіантів схожої речі, які нічим не поступаються брендовій.