Дженнифер Лопес показала лучшее сочетание брюк и блузы для весны 2022

Классическое сочетание предметов гардероба дает потрясающий эффект, а Джей Ло знает, как произвести впечатление.

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52-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала очередной стильный ансамбль для деловых женщин, который сочетает в себе классику, роскошь и элегантность. Она опубликовала несколько селфи на своей странице в соцсети, продемонстрировав не только безупречный аутфит, но и не менее впечатляющий макияж.

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На фотографиях Джей Ло позирует в то время, как над ее лицом колдует визажист. На ней – белая шелковая блуза и светло-серые брюки с отливом с ремнем и высокой посадкой. Образ она дополнила золотой подвеской и часами из того же металла. Также на одном из снимков можно заметить помолвочное кольцо, подаренное ей женихом Беном Аффлеком.

Особое внимание привлекает маникюр знаменитости. Она отдала предпочтение натуральным ногтям, ограничившись прозрачным топом. Отметим, что "голые" ногти становятся все более популярными, поскольку демонстрируют их реальную красоту и здоровье. Тренд на такой маникюр задала герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая все чаще появляется на публике с аккуратными ногтями без лака.

Интересным акцентом образа певицы являются также осветленные кончики волос.

Днем ранее знаменитость показала кадры рекламной кампании нового средства своего косметического бренда, представ перед подписчиками в черном облегающем платье с внушительным декольте и открытой спиной. При этом Лопес позировала практически без макияжа и демонстрировала сияющую кожу лица.

Как известно, сейчас она вместе с женихом ищет особняк в Лос-Анджелесе. Пара присмотрела роскошный дом за $68 млн, однако будет ли совершена сделка, пока неизвестно.