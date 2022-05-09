Минимум одежды и косметики: Дженнифер Лопес показала самое минималистичное платье сезона

В таком виде знаменитость продвигает новый продукт своего косметического бренда.

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52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась кадрами очередной фотосессии, во время которой позировала в откровенном облегающем черном платье с открытой спиной и декольте, а также с макияжем, который сделан настолько профессионально, что практически незаметен.

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Съемки были направлены на продвижение новой линии косметики знаменитости JLO Beauty, и конкретно на этих фото она представила средство для ночного ухода за кожей That Overnight Hustle, которое поддерживает молодость и упругость кожи лица. На некоторых фото ее лицо показано крупным планом, и стоит отметить, что выглядит оно очень ухоженным: на нем практически нет морщин, а кожа свежая и сияющая.

Чтобы еще больше подчеркнуть эффект от новинки, съемка организована в вечернем свете.

Сейчас Лопес находится на пике своего творческого успеха, а также счастлива в личной жизни. Она получила предложение руки и сердца от Бена Аффлека, который сопроводил его бриллиантовым кольцом ценой под $10 млн. Сейчас пара просматривает самые дорогие особняки Лос-Анджелеса, чтобы наконец обзавестись уютным семейным гнездом. По последней информации, им приглянулся дом за $68 млн.

В перерывах между свиданиями и поиском дома Дженнифер успевает выгулять дорогие наряды, задавая тренды на грядущий сезон. Так, совсем недавно она появилась на публике в блузе Valentino за $1860, а также показала самые модные очки весны и лета 2022.

Напомним, как пройдет долгожданная свадьба 52-летней Джей Ло и ее возлюбленного Бена Аффлека. Церемония бракосочетания состоится летом или в начале осени 2022 года.