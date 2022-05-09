Мінімум одягу та косметики: Дженніфер Лопес показала наймінімалістичнішу сукню сезону

У такому вигляді знаменитість просуває новий продукт свого косметичного бренду.

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52-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес поділилася кадрами чергової фотосесії, під час якої позувала у відвертій чорній сукні з відкритою спиною і декольте, а також з макіяжем, зробленим настільки професійно, що практично непомітний.

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Зйомки спрямовані на просування нової лінії косметики знаменитості JLO Beauty, і саме на цих фото вона представила засіб для нічного догляду за шкірою That Overnight Hustle, який підтримує юність та еластичність шкіри обличчя. На деяких фото її обличчя показане великим планом, і варто відзначити, що воно виглядає дуже доглянутим: на ньому практично немає зморшок, а шкіра свіжа і сяйниста.

Щоб ще більше наголосити на ефекті від новинки, зйомка організована у вечірньому світлі.

Зараз Лопес перебуває в піку свого творчого успіху, і навіть щаслива в особистому житті. Вона отримала пропозицію руки й серця від Бена Аффлека, який супроводив її діамантовою обручкою ціною $10 млн. Зараз пара переглядає найдорожчі особняки Лос-Анджелеса, щоб нарешті придбати затишне сімейне гніздо. За останньою інформацією, їм сподобався будинок за $68 млн.

У перервах між побаченнями та пошуком будинку Дженніфер встигає вигуляти дороге вбрання, задаючи тренди на майбутній сезон. Так, зовсім недавно вона з'явилася на публіці в блузі Valentino за $1860, а також показала наймодніші окуляри весни та літа 2022 року.

Нагадаємо, як пройде довгоочікуване весілля 52-річної Джей Ло та її коханого Бена Аффлека. Церемонія одруження відбудеться влітку або на початку осені 2022 року.