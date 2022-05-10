Дженніфер Лопес показала найкраще поєднання штанів та блузи для весни 2022

Класичне поєднання предметів гардеробу дає приголомшливий ефект, а Джей Ло знає, як справити враження.

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52-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала черговий стильний ансамбль для ділових жінок, який поєднує класику, розкіш та елегантність. Вона опублікувала кілька селфі на своїй сторінці в соцмережі, продемонструвавши не лише бездоганний аутфіт, а й не менш дивовижний макіяж.

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На фотографіях Джей Ло позує тоді, як над її обличчям чаклує візажист. На ній — біла шовкова блуза та світло-сірі штани з відливом з ременем та високою посадкою. Образ вона доповнила золотою підвіскою та годинником з того ж металу. Також на одному зі знімків можна помітити заручну обручку, подаровану їй нареченим Беном Аффлеком.

Особливу увагу привертає манікюр знаменитості. Вона надала перевагу натуральним нігтям, обмежившись прозорим топом. Зазначимо, що "голі" нігті стають все популярнішими, оскільки демонструють їхню реальну красу і здоров'я. Тренд на такий манікюр задала герцогиня Кембриджська Кетрін, яка все частіше з'являється на публіці з акуратними нігтями без лаку.

Цікавим акцентом образу співачки є також освітлені кінчики волосся.

Днем раніше знаменитість показала кадри рекламної кампанії нового засобу свого косметичного бренду, постаючи перед підписниками в чорній сукні зі значним декольте і відкритою спиною. Водночас Лопес позувала практично без макіяжу та демонструвала сяйнисту шкіру обличчя.

Як відомо, зараз вона разом із нареченим шукає особняк у Лос-Анджелесі. Пара приглянула розкішний будинок за $68 млн, однак чи буде здійснено угоду, поки невідомо.