Baby French: Дженніфер Лопес продемонструвала найвишуканіший манікюр весни

Манікюр зроблений настільки професійно, що справляй враження "голих" нігтів.

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52-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес задає тренди не лише в одязі, а й у манікюрі. Останнім хітом від неї став так званий Baby French — найвишуканіший французький манікюр, який ідеально підійде шанувальникам розкішної класики. Новий вид френчу стрімко набирає популярності в Голлівуді, і Джей Ло опинилася серед тих, хто оцінив його переваги. Фотографію манікюру зірки опублікував у Instagram Том Бачік, її нейл-майстер.

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Судячи з фото, у Дженніфер — міцні натуральні нігті середньої довжини, і вона не зловживає нарощуванням. Акуратна овальна форма ідеально пасує її тонким пальцям.

Нігті покриті одним або двома шарами лаку тілесного кольору, а на кінчиках акуратно нанесена тонка лінія білого лаку, щоб завершити манікюр Baby French.

Покриття зроблене настільки професійно, що при першому погляді здається, що воно як таке зовсім відсутнє. Однак такий манікюр надає нігтям легкого блиску та захищає їх від зовнішніх упливів. Крім того, він не краде увагу, і користувачі не можуть не звернути свої погляди на обручку співачки, подаровану їй Беном Аффлеком.

Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала, як поєднувати білу сорочку та штани, представивши дуже стильний діловий образ, а також показала найстильніші окуляри сезону.

Зараз знаменитість разом зі своїм коханим зайнята пошуком маєтку, який стане сімейним гніздечком для пари. Вони переглянули вже не один будинок, але ніяк не можуть вибрати той, який відповідатиме їхньому статусу.

Раніше ми писали про те, що Лопес виступить із благодійним концертом, кошти від якого підуть на допомогу українським біженцям.