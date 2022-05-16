RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Дженніфер Лопес привітала свого колишнього чоловіка із заручинами

268
Дженніфер Лопес, Дженніфер Лопес марк ентоні, колишній джей ло одружується, як відреагувала джей ло на одруження марка ентоні
Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженніфер Лопес

Знаменитість навіть не здивувалася від приголомшливої новини.

Дженніфер Лопес привітала свого колишнього чоловіка Марка Ентоні із заручинами. Про це пише HollywoodLife.

За словами джерела видання, 52-річна співачка навіть не здивувалася від приголомшливої новини, адже нова обраниця колишнього коханого зірки менша за нього майже у два рази.

"Джен уже давно не цікавиться особистим життям Марка. Минуло так багато років з того часу, як вони розійшлися. І вони обидвоє уже з іншими людьми", — зазначив інсайдер.

Марк Ентоні з новою коханою
Марк Ентоні з новою коханою
Фото: Getty Images

Зокрема Джей Ло підтримує хороші стосунки з колишнім чоловіком, адже в них підростають двоє дітей-підлітків — близнюки Еммі та Максиміліан. Тому маму цікавить лише те, як нова кохана Марка буде ставитися до його дітей.

Також американська співачка, дізнавшись про заручини Ентоні, окрім привітань, відправила молодятам ще й квіти на честь радісної звістки.

Зазначимо, що з Марком Ентоні Джей Ло одружилася після розставання з Беном Аффлеком. У 2008 році у них народилися близнюки Еммі та Максиміліан. Проте у 2011 році зіркова пара оголосила про розлучення.

Джей Ло готується до весілля з Беном Аффлеком
Джей Ло готується до весілля з Беном Аффлеком
Фото: Getty Images

Фокус детально писав про нову обраницю колишнього чоловіка Дженніфер Лопес. 23-річна Надя Феррейра свого часу брала участь у міжнародних конкурсах краси, а зустрічаються молодята лише кілька місяців.

Тим часом Дженніфер Лопес готується до свого весілля з коханим Беном Аффлеком. Вони відновлюються свої романтичні стосунки через 20 років. Цього разу вони націлені довести справу до кінця та підшуковують житло у Лос-Анджелесі за майже 70 млн доларів.