Дженніфер Лопес привітала свого колишнього чоловіка із заручинами

Знаменитість навіть не здивувалася від приголомшливої новини.

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Дженніфер Лопес привітала свого колишнього чоловіка Марка Ентоні із заручинами. Про це пише HollywoodLife.

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За словами джерела видання, 52-річна співачка навіть не здивувалася від приголомшливої новини, адже нова обраниця колишнього коханого зірки менша за нього майже у два рази.

"Джен уже давно не цікавиться особистим життям Марка. Минуло так багато років з того часу, як вони розійшлися. І вони обидвоє уже з іншими людьми", — зазначив інсайдер.

[ + – ] Марк Ентоні з новою коханою Фото: Getty Images

Зокрема Джей Ло підтримує хороші стосунки з колишнім чоловіком, адже в них підростають двоє дітей-підлітків — близнюки Еммі та Максиміліан. Тому маму цікавить лише те, як нова кохана Марка буде ставитися до його дітей.

Також американська співачка, дізнавшись про заручини Ентоні, окрім привітань, відправила молодятам ще й квіти на честь радісної звістки.

Зазначимо, що з Марком Ентоні Джей Ло одружилася після розставання з Беном Аффлеком. У 2008 році у них народилися близнюки Еммі та Максиміліан. Проте у 2011 році зіркова пара оголосила про розлучення.

[ + – ] Джей Ло готується до весілля з Беном Аффлеком Фото: Getty Images

Фокус детально писав про нову обраницю колишнього чоловіка Дженніфер Лопес. 23-річна Надя Феррейра свого часу брала участь у міжнародних конкурсах краси, а зустрічаються молодята лише кілька місяців.

Тим часом Дженніфер Лопес готується до свого весілля з коханим Беном Аффлеком. Вони відновлюються свої романтичні стосунки через 20 років. Цього разу вони націлені довести справу до кінця та підшуковують житло у Лос-Анджелесі за майже 70 млн доларів.