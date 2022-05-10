Дженніфер Лопес поділилася зворушливим відео 20-річної давності з Беном Аффлеком

Пара зберегла своє кохання з перервою в 20 років.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка наразі активно готується до весілля зі своїм коханим Беном Аффлеком, поділилася зворушливим відео з нареченим майже 20-річної давності. Ролик вона показала своїм підписникам в Instagram з понад 200 млн фоловерів.

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На відео у 2003 році закохані Джей Ло та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч NBA. Зіркова пара на відео виглядає дуже щасливою.

[ + – ] Джей Ло та Бен Аффлек у 2003 році

Також на відео чути, як один коментатор матчу назвав Дженніфер Лопес та Бена Аффлека "найгарячішою парою Голлівуду".

Зазначимо, що наразі пара активно готується до свого одруження. Оскароносний актор Бен Аффлек вдруге зробив пропозицію своїй коханій Дженніфер Лопес. Адже 20 років тому зіркова пара вже зустрічалася та готувалася до весілля, проте щось пішло не так. Ходять чутки, що причиною розриву прямо перед весіллям стала алкогольна залежність Бена Аффлека чи пильна увага преси до їхньої зіркової пари.

У 2004 році пара розійшлася, проте у 2021 після кількох романів та одружень Джей Ло та Бен Аффлек повернулися одне до одного та намагаються відновити свої романтичні стосунки.

Нагадаємо, 49-річний Бен Аффлек та 52-річна Дженніфер Лопес шукаю своє ідеальне сімейне гніздечко, у якому зможуть жити всі їхні діти від попередніх шлюбів. "Найгарячіша пара Голлівуду" готова віддати за маєток у Лос-Анджелесі близько 70 млн доларів.

Також Фокус писав про те, як пройде друга спроба офіційного возз'єднання Джей Ло та Бена Аффлека. Церемонія одруження відбудеться влітку або на початку осені 2022 року. А на святкування запрошена навіть колишня дружина Бена Аффлека та мама його дітей — акторка Дженніфер Гарнер.