Дженнифер Лопес поделилась трогательным видео 20-летней давности с Беном Аффлеком

Пара сохранила свою любовь с перерывом в 20 лет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая активно готовится к свадьбе со своим возлюбленным Беном Аффлеком, поделилась трогательным видео с женихом почти 20-летней давности. Ролик она показала своим подписчикам в Instagram с более чем 200 млн фолловеров.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На видео в 2003 году влюбленные Джей Ло и Бен Аффлек посетили баскетбольный матч NBA. Звездная пара на видео выглядит очень счастливой.

[ + – ] Джей Ло и Бен Аффлек в 2003 году

Также на видео слышно, как один комментатор матча назвал Дженнифер Лопес и Бена Аффлека "самой горячей парой Голливуда".

Отметим, что сейчас пара активно готовится к своей свадьбе. Оскароносный актер Бен Аффлек во второй раз сделал предложение своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Ведь 20 лет назад звездная пара уже встречалась и готовилась к свадьбе, но что-то пошло не так. Ходят слухи, что причиной разрыва прямо перед свадьбой стала алкогольная зависимость Бена Аффлека или пристальное внимание прессы к их звездной паре.

В 2004 году пара разошлась, однако в 2021 году после нескольких романов и бракосочетаний Джей Ло и Бен Аффлек вернулись друг к другу и пытаются восстановить свои романтические отношения.

Напомним, 49-летний Бен Аффлек и 52-летняя Дженнифер Лопес ищу свое идеальное семейное гнездышко, в котором смогут жить все их дети от предыдущих браков. "Самая горячая пара Голливуда" готова отдать за поместье в Лос-Анджелесе около 70 млн долларов.

Также Фокус писал о том, как пройдет вторая попытка официального воссоединения Джей Ло и Бена Аффлека. Церемония бракосочетания состоится летом или в начале осени 2022 года. А на празднование приглашена даже бывшая жена Бена Аффлека и мама его детей — актриса Дженнифер Гарнер.