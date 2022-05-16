Дженнифер Лопес поздравила своего бывшего мужа с помолвкой

Знаменитость даже не удивилась от потрясающей новости.

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Дженнифер Лопес поздравила своего бывшего мужа Марка Энтони с помолвкой. Об этом пишет HollywoodLife.

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По словам источника издания, 52-летняя певица даже не удивилась от потрясающей новости, ведь новая избранница бывшего возлюбленного звезды меньше его почти в два раза.

"Джен уже давно не интересуется личной жизнью Марка. Прошло так много лет с тех пор, как они разошлись. И они оба уже с другими людьми", — отметил инсайдер.

[ + – ] Марк Энтони с новой возлюбленной Фото: Getty Images

В частности, Джей Ло поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем, ведь у них подрастают двое детей-подростков — близнецы Эмми и Максимилиан. Поэтому маму интересует только то, как новая возлюбленная Марка будет относиться к его детям.

Также американская певица, узнав о помолвке Энтони, кроме поздравлений, отправила молодоженам еще и цветы в честь радостного известия.

Отметим, что за Марка Энтони Джей Ло вышла замуж после расставания с Беном Аффлеком. В 2008 году у них родились близнецы Эмми и Максимилиан. Однако в 2011 звездная пара объявила о разводе.

[ + – ] Джей Ло готовится к свадьбе с Беном Аффлеком Фото: Getty Images

Фокус подробно писал о новой избраннице бывшего мужа Дженнифер Лопес. 23-летняя Надя Феррейра в свое время участвовала в международных конкурсах красоты, а встречаются молодожены всего несколько месяцев.

Тем временем Дженнифер Лопес готовится к своей свадьбе с возлюбленным Беном Аффлеком. Они возобновляют свои романтические отношения через 20 лет. На этот раз влюбленные нацелены довести дело до конца и подыскивают жилье в Лос-Анджелесе почти за 70 млн долларов.