Дженнифер Лопес поздравила своего бывшего мужа с помолвкой
Знаменитость даже не удивилась от потрясающей новости.
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Дженнифер Лопес поздравила своего бывшего мужа Марка Энтони с помолвкой. Об этом пишет HollywoodLife.
По словам источника издания, 52-летняя певица даже не удивилась от потрясающей новости, ведь новая избранница бывшего возлюбленного звезды меньше его почти в два раза.
"Джен уже давно не интересуется личной жизнью Марка. Прошло так много лет с тех пор, как они разошлись. И они оба уже с другими людьми", — отметил инсайдер.
В частности, Джей Ло поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем, ведь у них подрастают двое детей-подростков — близнецы Эмми и Максимилиан. Поэтому маму интересует только то, как новая возлюбленная Марка будет относиться к его детям.
Также американская певица, узнав о помолвке Энтони, кроме поздравлений, отправила молодоженам еще и цветы в честь радостного известия.
Отметим, что за Марка Энтони Джей Ло вышла замуж после расставания с Беном Аффлеком. В 2008 году у них родились близнецы Эмми и Максимилиан. Однако в 2011 звездная пара объявила о разводе.
Фокус подробно писал о новой избраннице бывшего мужа Дженнифер Лопес. 23-летняя Надя Феррейра в свое время участвовала в международных конкурсах красоты, а встречаются молодожены всего несколько месяцев.
Тем временем Дженнифер Лопес готовится к своей свадьбе с возлюбленным Беном Аффлеком. Они возобновляют свои романтические отношения через 20 лет. На этот раз влюбленные нацелены довести дело до конца и подыскивают жилье в Лос-Анджелесе почти за 70 млн долларов.