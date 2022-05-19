Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за поцелуями в Лос-Анджелесе (фото)

Сейчас пара активно готовится к своей женитьбе.

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Оскароносный актер Бен Аффлек и его невеста Дженнифер Лопес были замечены во время прогулки по Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как известно, звездная пара вышла на прогулку с сыном Джей Ло от предыдущего брака, 14-летним Максимилианом.

52-летняя певица была одета в белую майку с высоким горлом, черный вязаный кардиган и свободные брюки. Волосы Джей Ло собрала в хвост. А дополнили образ черные солнцезащитные очки.

Тем временем 49-летний Бен Аффлек выбрал для прогулки по весеннему городу клетчатую рубашку и черные джинсы.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе

14-летний сын Джей Ло Максимилиан был в белой футболке и спортивных штанах. Он не мешал старшим проявлять чувства друг к другу на публике.

Кроме Макса, 52-летняя знаменитость воспитывает дочь Эмми. Близнецы родились в 2008 году от музыканта Марка Энтони. Однако в 2011 году пара разошлась.

Сейчас Дженнифер Лопес готовится к своей свадьбе с актером Беном Аффлеком. Они восстанавливают свои романтические отношения почти через 20 лет. На этот раз звезды нацелены довести дело до конца и подыскивают жилье в Лос-Анджелесе почти за 70 млн долларов, где смогут комфортно жить все их дети от предыдущих союзов.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный образ на летние жаркие дни.

Также Фокус писал о браке бывшего супруга Дженнифер Лопес. Избранницей Марка Энтони стала 23-летняя модель. Однако Джей Ло не расстроилась из-за этого известия, а наоборот поздравила молодоженов, отправив им букет цветов.