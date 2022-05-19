"Моя самооцінка рухнула". "Оскар-2020" довів Дженніфер Лопес до істерики

Окрім музичної, Джей Ло підкорює ще й світову кіноіндустрію.

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52-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес важко пережила церемонію нагородження кінопремією "Оскар-2020", який вона так і не отримала. Про це пише New York Post.

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Тоді знаменитість знялася у нашумілому фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт", проте заповітну статуетку їй так і не дали.

Стримінговий сервіс Netflix представив трейлер документального фільму про Джей Ло Halftime, де показали короткий кадр із реакцією знаменитості на те, що її немає у списку номінантів на Оскар-2020. Дженніфер розплакалася і зізналася, що це був дуже важкий момент для неї.

"Моя самооцінка просто рухнула. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, хто я є насправді, і у що мені далі вірити", — зізналася 52-річна зірка.

Тим часом наречений Дженніфер Бен Аффлек свого часу престижну статуетку у галузі кіно все ж отримав.

[ + – ] Трейлер фільму "Шахрайки з Волл-Стріт"

Окрім "Шахрайок з Волл-Стріт", Дженніфер Лопес знялася у 2021 у драмі "Виходь за мене", у якій постала в образі нареченої та вийшла заміж за першого зустрічного після зради свого коханого. Багато хто в цій картині побачив відсилання до справжньої історії кохання Джей Ло, яка у 2021 розійшлася з Алексом Родрігесом та повернулася до колишнього бойфренда Бена Аффлека.

[ + – ] Дженніфер Лопес у фільмі "Виходь за мене" Фото: Universal Pictures

Нагадаємо, Дженніфер Лопес активно готується до весілля з Беном Аффлеком. Пару напередодні помітили у Лос-Анджелесі за ніжними поцілунками, коли вони гуляли разом із сином-підлітком Джей Ло від попереднього шлюбу.

Також Фокус детально писав про скандал на "Оскарі-2022", на церемонії якого оскароносний актор Вілл Сміт вийшов на сцену та дав ляпаса ведучому вечора Крісу Року за недоречний жарт про хворобу дружини Сміта. Після цього актора виключили з Американської кіноакадемії, він втратив низку проєктів та вилетів з Америки на лікувальну терапію.