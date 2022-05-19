"Моя самооценка рухнула". "Оскар-2020" довел Дженнифер Лопес до истерики

Кроме музыкальной, Джей Ло покоряет еще и мировую киноиндустрию.

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52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес тяжело пережила церемонию награждения кинопремией "Оскар-2020", который она так и не получила. Об этом пишет New York Post.

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Тогда знаменитость снялась в нашумевшем фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит", однако заветную статуэтку ей так и не дали.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма о Джей Ло Halftime, где показали короткий кадр с реакцией знаменитости на то, что ее нет в списке номинантов на Оскар-2020. Дженнифер расплакалась и призналась, что это был очень трудный момент для нее.

"Моя самооценка просто рухнула. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, кто я на самом деле, и во что мне дальше верить", — призналась 52-летняя звезда.

Тем временем жених Дженнифер Бен Аффлек в свое время престижную статуэтку в области кино все же получил.

[ + – ] Трейлер к фильму "Мошенницы с Уолл-Стрит"

Кроме "Мошенниц с Уолл-Стрит", Дженнифер Лопес снялась в 2021 в драме "Выходи за меня", в которой предстала в образе невесты и вышла замуж за первого встречного после предательства своего возлюбленного. Многие в этой картине увидели отсылку к настоящей истории любви Джей Ло, которая в 2021 году разошлась с Алексом Родригесом и вернулась к бывшему бойфренду Бену Аффлеку.

[ + – ] Дженнифер Лопес в фильме "Выходи за меня" Фото: Universal Pictures

Напомним, Дженнифер Лопес активно готовится к свадьбе с Беном Аффлеком. Пару накануне заметили в Лос-Анджелесе за нежными поцелуями, когда они гуляли вместе с сыном-подростком Джей Ло от предыдущего брака.

Также Фокус подробно писал о скандале на "Оскаре-2022", на церемонии которого оскароносный актер Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину ведущему вечера Крису Року за неуместную шутку о болезни жены Смита. После этого актера исключили из Американской киноакадемии, он потерял ряд проектов и вылетел из Америки на лечебную терапию.