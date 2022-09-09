Ана де Армас повторила образ Мэрилин Монро на премьере "Блондинки"

Кубинская актриса расплакалась, когда в Венеции ее встретили 14-минутными овациями

Ана де Армас представила на Венецианском кинофестивале фильм-байопик о Мэрилин Монро. Она появилась в розовом платье, которое напоминало знаменитый наряд Мэрилин из картины "Зуд седьмого года". Об этом пишет Variety.

Мировая премьера фильма Эндрю Доминика "Блондинка" на Венецианском кинофестивале 2022 года вызвала бурные 14-минутные овации. А Ана де Армас, которая играет Мэрилин Монро, не смогла сдержать слез.

Был на красной дорожке и Брэд Питт, который стал одним из продюсеров фильма. Но Ана стала настоящей звездой кинофестиваля.

[ + – ] Ана де Армас и Брэд Питт на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Биографическая драма Netflix, основанная на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, является одним из самых ожидаемых фильмов этой осени. На экраны она выйдет 28 сентября.

Сначала критики прохладно отнеслись к выбору Аны де Армас на главную роль. Главным образом из-за ее сильного акцента. Но она призналась, что целый год работала над своим произношением.

"Это была почти пытка, мой мозг практически вскипел", — рассказывала Ана в интервью.

Но, судя по реакции зала, фильм, рассказывающий историю самой знаменитой блондинки Голливуда, удался.

[ + – ] Ана де Армас на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Ана де Армас потрясающе выглядела на красной дорожке в розовом плиссированном платье Louis Vuitton, которое напоминало знаменитый наряд Мэрилин Монро их фильма "Зуд седьмого года".

Эпизод, когда ее юбка вздымается над решеткой метро, был процитирован несчетное количество раз.

Напомним, ранее в Сети появились новые фото со съемочной площадки. Постановщики скопировали образы Мэрилин Монро с известных фотографий.

Ранее актриса, которая недолго встречалась с Беном Аффлеком, рассказала, что не так было в их отношениях и почему они были "ужасными".