Ана де Армас обрала брутальні ботильйони для кінофестивалю в Іспанії (фото)

Знаменитість вразила на фестивалі кіно в Іспанії.

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Фанати акторки відзначили її стильний образ, і він їм сподобався. Про це пише Hello!

Журналісти відзначили незвичність поєднання — ніжну сукню та грубувате взуття. У той самий час, інші елементи образу Ани були занадто зухвалими. Знаменитість зупинила вибір на чорній сумці на ремінці-ланцюжку, на її обличчі помітили натуральний макіяж. Total look знаменитості обрали стилісти у бренду Louis Vuitton, якому акторка часто надає перевагу на тлі інших модних марок.

Шанувальники знаменитості у соціальних мережах коментували фото акторки із захопленням.

Нагадаємо, у фільмі "Блондинка" Ана де Армас повторила образ акторки Мерілін Монро.

Раніше акторка, яка недовго зустрічалася з Беном Аффлеком, розповіла, що не так було у їхніх стосунках і чому вони були "жахливими".