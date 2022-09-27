Ана де Армас выбрала грубоватые ботильоны для кинофестиваля в Испании (фото)

Знаменитость впечатлила образом на фестивале кино в Испании.

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Фанататы актрисы отметили ее стильный образ и он им понравился. Об этом пишет Hello!

Журналисты отметили необычность сочетания – нежное платье и грубоватая обувь. В то же время, остальные элементы образа Аны не были слишком уж вызывающими. Знаменитость остановила выбор на черной сумке на ремешке-цепочке, на ее лице был замечен натуральный макияж. Total look знаменитости был выбран стилистами у бренда Louis Vuitton, которому актриса часто отдает предпочтение на фоне других модных марок.

Поклонники знаменитости в социальных сетях комментировали фото актрисы с восхищением.

Напомним, в фильме "Блондинка" Ана де Армас повторила образ актрисы Мэрилин Монро.

Ранее актриса, которая недолго встречалась с Беном Аффлеком, рассказала, что не так было в их отношениях и почему они были "ужасными".