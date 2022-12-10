"Я буду выращивать коров". Ана де Армас призналась, что думала о завершении карьеры

В 2022 на экраны вышел фильм о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли.

Related video

34-летняя испано-кубинская актриса Ана де Армас призналась, что всерьез думала о завершении кинокарьеры. Об этом пишет Variety.

"Я буду выращивать коров и цыплят в сельской местности. Я буду делать что-то другое. Я больше никогда не буду работать", — рассказала звезда экрана о своих мыслях сменить сферу занятости.

По словам звезды фильма "Блондинка", она не видела себя в роли легендарной актрисы.

"Это не должно произойти. Это одна из тех ролей, о которой вы считаете, но это не вы. По крайней мере, не в кино. В театре иногда вы играете роли, которые очень далеки от того, кто вы есть", — добавила исполнительница роли Мэрилин Монро.

[ + – ] Ана де Армас в роли Мэрилин Монро Фото: Netflix

Также Ана де Армас припомнила, как боялась не справиться со своей задачей в фильме "Блондинка".

"Эта роль была моим личным вызовом. Возможность доказать себе, на что я способна. И это был большой риск, потому что я знала, если не пойму это правильно, все кончено", — отметила бывшая возлюбленная Бена Аффлека.

[ + – ] Ана де Армас Фото: A N A D E A R M A S/Instagram

Перед съемками картины о Мэрилин Монро Ана де Армас ходила к могиле легендарной певицы и актрисы.

Напомним, Ана де Армас в брутальном образе посетила кинофестиваль в Испании.

Также Фокус писал об образе Аны де Армас с отсылкой на Мэрилин Монро.